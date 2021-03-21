買好市多西瓜一切開傻了！她抱怨「這1事」　竟遭網嗆爆

美式賣場「好市多」深受台人喜愛，除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，讓不少死忠顧客一再前往消費，不過就有一名女網友在好市多買了一顆大西瓜，豈料回家切開發現品質太差，於是拿去退貨，但店員卻一句道歉都沒有，讓她很不滿意，貼文一出，網友全吵翻。

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該名女網友昨（20）日在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文抱怨，表示早上開心買了一個大西瓜回家，但回到家切開一看驚呆，「居然是好白的大西瓜」。原PO對於這樣的西瓜品質非常不能接受。

▲一名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文抱怨。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

貼文一出，網友全吵翻，有些網友認為，「東西自己挑的，挑不好還怪店員？店員真衰」、「退貨歸退貨，不是costco導致西瓜品質不好的，我覺得他們給退貨算是不錯了，為什麼需要跟你道歉」、「是西瓜品質不好，客服幹嘛要道歉」、「要求別人之前先看看自己是否退貨時有和顏悅色吧，畢竟那西瓜也是你自己挑的啊」、「你去別的賣場也可以退西瓜、退錢？不要得了便宜還賣乖。你如果吃了這西瓜超甜超好吃，你會不會去客服中心說謝謝？」、「西瓜自己挑的，哪邊的水果有挑包甜包能吃的」。

不過也有網友表示，「大家留點口德吧，版主只是抒發情緒，只是買到爛瓜、要冰、再拿去退貨、店員沒很親切很不爽而已，阿就雖啊，誰遇到會爽」、「但是買到這種西瓜真的蠻衰的，這要怎麼挑才不會挑到這種啊？如果大老遠去好市多又要在拿回去退，我心情也會覺得很不開心耶！如果服務人員有道歉說不好意思讓你跑這趟，我會覺得至少跑這趟是舒服的，但如果沒講我也不會特別覺得怎樣，我自己是一定都會說謝謝（我們自己把禮貌做好就好）」。（編輯：郭佩蓉）