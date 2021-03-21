男友開公司當老闆！媽「1理由」要求她：找30K上班族就好

通常在選擇另一半的時候，除了考慮彼此的個性、價值觀等，「門當戶對」也是不少人看重的要素，對此就有一名女網友發文，表示男友現在自己創業開公司，算「富一代」，倆人也有共識要一起邁向婚姻，豈料原PO媽媽竟然不滿意，甚至說男生有錢就會找小三，要她找平凡人生活就好。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「媽媽討厭我交有錢男朋友」為題發文，表示不久前她交往了一個男朋友，是自己創業開公司，沒有和家裡拿錢，「應該算是富一代吧」，也因為原PO和男友倆人年紀都不小了，所以在交往前就已經說好「能有好結果，而不是玩玩」，男友也是一個工作認真，沒不良嗜好的人，「原本我以為爸爸媽媽都會喜歡這種的，畢竟哪個父母不希望女兒嫁得好」。

也因為原PO以前交男朋友時，爸媽都不太過問，只要是她喜歡且對方也有安穩工作，像是一般月薪3、4萬的上班族就可以。但當原PO和現任男友交往後，只要男友談成生意，原PO會很興奮地和媽媽分享，但媽媽都很冷淡甚至是酸言酸語，「我真的忍不住了，問媽媽是不是不太喜歡他，媽媽才跟我說她不想要我跟開公司的人在一起」。

▲一名女網友發文抱怨，表示男友自己創業開公司，倆人也有共識要結婚，但媽媽竟以「太有錢會找小三」為由，要她找個平凡上班族交往就好。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

貼文一出，引起熱議，有些網友認為，「男生沒什麼錢：這人沒前途、沒肩膀沒擔當，男生賺不少錢：他未來爽了一定出軌外遇，雖然我爸就是少年得志出軌的案例啦，但真的不是絕對」、「看人吧，月薪3萬的也會劈腿啊，倫理道德、價值觀和人品比較重要啦」、「就窮人心態會仇富啊，但也不能怪她，因為思想是由生活周遭培養出來的」。

不過，也有許多網友認同原PO媽媽，「你媽媽擔心的事在出社會都很常見欸，尤其是有錢人找小三，他就怕你受傷」、「門當戶對這句話是有道理的，讓爸媽多認識男朋友吧，或許戀愛中看不到的盲點他們能夠告訴妳」、「欸欸欸你媽講的，就是我父母真實發生的狀況，你要有大好大壞的打算」、「你媽媽看得比較多，可能對於你的條件妳媽最清楚，門當戶對才能長久，意思是當你男友以後爬更高，會覺得你配不上，容易耽誤青春」。（編輯：郭佩蓉）