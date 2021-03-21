雞排店貼超兇3公告！他抖「不敢說話」　網笑：奧客太多

外皮炸得金黃酥脆、一口咬下就香氣四溢、鮮嫩多汁的雞排是許多人最愛的宵夜首選，而通常在雞排店或是鹹酥雞攤點餐時，店家都會遇上很多問題一堆的「奧客」，對此，就有一名男網友PO出一家雞排店的公告，內容曝光後也讓網友們笑稱「都是因為奧客太多啦」！

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名男網友在臉書社團《爆廢1公社》發文並附圖，而從圖片上可以看到，左上角第一張公告上清楚寫著，「避免爭議，減少等待時間，1、請先填單；2、安靜等候；3、拿到東西再付錢；4、30歲以下才可以叫阿姨」。

▲一名男網友在臉書社團《爆廢1公社》發文並附圖。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）

貼文一出，引起熱議，「喜歡這樣 ！直白」、「照規矩來就對了」、「先聲明不錯啊！我就是那種很愛跟老闆聊天的，結果上次遇到一個聊到話題無法結束讓我走不了的」、「簡單、明暸、沒毛病」；也有網友指出，其實也是反映了「奧客」太多的情況，店家才會如此條列規矩，「真的奧客太多太多了，現在人說話也不會好好講，真的心累」、「都是因為奧客太多啦」、「很棒啊！規矩寫出來，可以讓奧客退散阿」、「現在很多店都訂規矩呀！奧客真的太多」。

另外在留言處也有網友分享一家「刨冰店」的公告，其中一項是「丟錢者，會看到您的餐點飛出去」，也讓其他網友笑翻，「台灣真的一堆人錢都用丟的」、「我笑了」、「這個好哦，很多就是以為自己祖宗來的，拿東西用搶的，拿錢用丟的，搞得地球好像因為他才轉的感覺」。（編輯：郭佩蓉）