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雞排店貼超兇3公告！他抖「不敢說話」　網笑：奧客太多

編輯中心/綜合報導

2021-03-21 18:36:49

鹹酥雞
▲一名網友在《爆廢1公社》發文，表示他到某家雞排店消費時，看見老闆貼出3張超兇公告，讓他嚇得「不敢說話」，貼文一出，網友紛紛指出「因為奧客太多」。（圖／NOWnews資料照）

外皮炸得金黃酥脆、一口咬下就香氣四溢、鮮嫩多汁的雞排是許多人最愛的宵夜首選，而通常在雞排店或是鹹酥雞攤點餐時，店家都會遇上很多問題一堆的「奧客」，對此，就有一名男網友PO出一家雞排店的公告，內容曝光後也讓網友們笑稱「都是因為奧客太多啦」！

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該名男網友在臉書社團《爆廢1公社》發文並附圖，而從圖片上可以看到，左上角第一張公告上清楚寫著，「避免爭議，減少等待時間，1、請先填單；2、安靜等候；3、拿到東西再付錢；4、30歲以下才可以叫阿姨」。

▲一名男網友在臉書社團《爆廢1公社》發文並附圖。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）
▲一名男網友在臉書社團《爆廢1公社》發文並附圖。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）
而一旁右上角的公告則是表示，「1、阿姨速度快，所以必須很專心；2、阿姨自己的家事就處理不完，所以對你的人生不感興趣，請勿跟她（阿姨）聊天」；最後一則公告則是大大寫上「阿姨很介意您不填單、撒粉不寫」，如此有原則且直白易懂的公告，也讓原PO直呼「來這家雞排店，我都不敢說話」。

貼文一出，引起熱議，「喜歡這樣 ！直白」、「照規矩來就對了」、「先聲明不錯啊！我就是那種很愛跟老闆聊天的，結果上次遇到一個聊到話題無法結束讓我走不了的」、「簡單、明暸、沒毛病」；也有網友指出，其實也是反映了「奧客」太多的情況，店家才會如此條列規矩，「真的奧客太多太多了，現在人說話也不會好好講，真的心累」、「都是因為奧客太多啦」、「很棒啊！規矩寫出來，可以讓奧客退散阿」、「現在很多店都訂規矩呀！奧客真的太多」。

另外在留言處也有網友分享一家「刨冰店」的公告，其中一項是「丟錢者，會看到您的餐點飛出去」，也讓其他網友笑翻，「台灣真的一堆人錢都用丟的」、「我笑了」、「這個好哦，很多就是以為自己祖宗來的，拿東西用搶的，拿錢用丟的，搞得地球好像因為他才轉的感覺」。（編輯：郭佩蓉）

▲在留言處也有網友分享刨冰店貼出的公告。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）
▲在留言處也有網友分享刨冰店貼出的公告。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）
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