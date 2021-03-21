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影／世界第二大貨機抵台　安托諾夫AN-124吸引航迷搶拍

記者李春台/桃園報導

2021-03-21 18:58:27

安托諾夫抵台
▲全球第二大貨機，安托諾夫AN-124今天飛抵桃園機場，吸引上百航空迷到桃園機場搶拍。（圖／翻攝「桃園國際機場 Taoyuan International Airport」）
世界第二大貨機，前蘇聯安托諾夫設計局研發製造的安托諾夫AN-124運輸機，今（21）日上午大約8點24分自達卡飛抵桃園機場，卸完貨後停機4個小時，在中午12點16分起飛，巨大的背影消失在台灣的天際線。今天安托諾夫AN-124降落桃園，也吸引上百位航空及軍事迷今天到桃機北側觀景台，一睹這架有著「空中大胃王」稱號巨無霸貨機的迷人風采。
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原本昨天就要降落桃園機場的安托諾夫AN-124，因為天候因素晚了一天才降落桃園機場。這架全球第二大的空中巨無霸貨機，10多年前曾載運20隻海豚到花蓮機場；2011年11月也曾運送3架「超級美洲獅」EC-225救護直升機到台灣來，為當時的台灣空軍救護隊增添搜救戰力。喜愛拍攝飛機的航空迷黃先生說，許多航空迷得知安托諾夫要來台灣，前天晚上就有人睡在機場準備卡位拍攝，結果昨天撲了個空，今天才一睹他的霸王風采。
安托諾夫AN-124今天來匆匆去匆匆，許多航空迷今天把握機會拍攝她起降桃園機場，因為這麼大型的運輸機，除非有特殊的物件要運送，否則來台灣的機會不多。原本就是學飛機修護的航迷楊先生說，要看到這架龐然大物飛來台灣機會不多，可能要等3到4年才有一次機會，因此這次聽到消息就特別帶著也是航空迷的兒子到機場來守候拍攝，下次要再看到她，可能又是好幾年之後了。
 
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