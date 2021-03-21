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東區人潮流失到底「走錯哪步」？眾反曝實情：真的拚不過

編輯中心/綜合報導

2021-03-21 19:16:59

▲台北東區商圈過去曾是台北市最發達的商圈，不過這榮景卻在近年消失無蹤。就有網友好奇，東區人潮流失到底是「走錯哪步」？（圖／翻攝Pexels）
▲台北東區商圈過去曾是台北市最發達的商圈，不過這榮景卻在近年消失無蹤。就有網友好奇，東區人潮流失到底是「走錯哪步」？（圖／翻攝Pexels）
台北東區商圈過去曾是台北市最發達的商圈，不過這榮景卻在近年消失無蹤。就有網友好奇，東區人潮流失到底是「走錯哪步」？然而多數人則點名消費習慣改變：「電商崛起了」。
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一名網友在PTT上發文提到，「我記得大學的時候，台北東區是潮流的代表，一堆奇奇怪怪的潮流店，外面都有一群人在排隊買衣服，還有各種咖啡廳輕食館一直開曾幾何時。現在的東區晚上小貓兩三隻，只有假日幾間老店老酒館比較多人，當年東區到底哪一步走錯了阿？」
▲多數人認為，店租金與民眾消費型態改變，是東區沒落的主要因素。（圖／翻攝PTT）
▲多數人認為，店租金與民眾消費型態改變，是東區沒落的主要因素。（圖／翻攝PTT）
不少人也紛紛推測回應「新不如信義計畫區，懷舊不如西門町」、「租金狂漲->某些店家倒閉->遊客不來->更多店家」「以前西區爛東區好，現在輪迴而已」、「東區不把統領翻成電影院集不了客」、「主要是房租吧，一堆莫名高價」。
但也有不少人認為，與民眾消費習慣改變有關「跨國網購興起，小型服飾業越來越難做」、「西門町是因為有在翻新，又有電影院」、「服飾店現在有成本更低的賺法啊，租便宜的地方店面兼倉庫，還可以再開網購」、「其實沒人潮，店租便宜也沒人要租，畢竟有些店就是靠人潮」、「網路商城崛起，跑單幫敲不到盤」、「疫情本身就影響實體經濟了，加上電商及外送平台吸走客群」。（編輯：潘毅）
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