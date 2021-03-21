火鍋配料蟹肉棒「要不要拆塑膠膜煮」？食藥署曝光答案了

近幾日冷氣團南下，天氣明顯轉冷，也讓許多老饕燃起想吃火鍋的慾望，除了享受熱呼呼的湯頭、美味的火鍋肉片以外，火鍋料更是不可或缺的靈魂配料，而其中常見的「蟹肉棒」上，大多都包著一層塑膠套，有些人認為要拔掉再煮，有些人則認為不用，不過到底怎樣煮才對，食藥署也給出解答了。
食藥署在臉書粉專《食用玩家-食藥署》發文，表示蟹肉棒在烹煮前，要記得先把外面的塑膠套拆掉，塑膠材質不建議置於長時間高溫烹煮的環境，建議還是不要嫌麻煩，多一個步驟多一分保護。而食藥署也在文末分享連結，先前在《食藥好文網》中就以「煮蟹肉棒前，外包裝的塑膠套到底要不要先拆掉？」為題發文，表示第一，嚴格來說，塑膠是一種高分子聚合物，有許多種塑膠材料，同時耐熱溫度會是一個範圍而非固定值，譬如：聚氯乙烯（PVC，耐熱60~80 ˚C）、高密度聚乙烯（HDPE，耐熱90~110 ˚C）、聚丙烯（PP，耐熱100~140 ˚C）、聚碳酸酯（PC，耐熱120~130 ˚C）等等材質，各種塑膠材質有其耐受溫度的範圍。
第二，不過塑膠類材質於高溫下的結構相對較不安定，並不建議長時間置於高溫烹煮的環境，建議料理前拆掉塑膠套是最保險的做法。（編輯：郭佩蓉）