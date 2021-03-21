火鍋配料蟹肉棒「要不要拆塑膠膜煮」？食藥署曝光答案了

近幾日冷氣團南下，天氣明顯轉冷，也讓許多老饕燃起想吃火鍋的慾望，除了享受熱呼呼的湯頭、美味的火鍋肉片以外，火鍋料更是不可或缺的靈魂配料，而其中常見的「蟹肉棒」上，大多都包著一層塑膠套，有些人認為要拔掉再煮，有些人則認為不用，不過到底怎樣煮才對，食藥署也給出解答了。

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食藥署在臉書粉專《食用玩家-食藥署》發文，表示蟹肉棒在烹煮前，要記得先把外面的塑膠套拆掉，塑膠材質不建議置於長時間高溫烹煮的環境，建議還是不要嫌麻煩，多一個步驟多一分保護。

▲蟹肉棒外面的膜到底要不要拆，不少人持不同意見。（圖／翻攝PTT）

第二，不過塑膠類材質於高溫下的結構相對較不安定，並不建議長時間置於高溫烹煮的環境，建議料理前拆掉塑膠套是最保險的做法。（編輯：郭佩蓉）