今起「3生肖」鹹魚翻身！這位貴人爆多　財運事業旺到炸

很快地又要3月底了，這陣子你的運勢還好嗎？根據專寫生肖、星座運勢的搜狐號《生肖星座運勢命理玄學》指出，這3個生肖在從今天開始到3月底、4月初時，會遇上人生大運，不僅事業鹹魚翻身以外，就連財運也大旺，快揪家人朋友一起來看看吧！

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▲根據搜狐號《生肖星座運勢命理玄學》指出，從今天開始到3月底、4月初，3生肖會遇上人生大運，不僅事業鹹魚翻身以外，就連財運也大旺。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）

× ▲根據搜狐號《生肖星座運勢命理玄學》指出，從今天開始到3月底、4月初，3生肖會遇上人生大運，不僅事業鹹魚翻身以外，就連財運也大旺。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）

屬虎的朋友應該是感觸最多的，今年他們與太歲相衝，各方面運勢不穩。尤其是財運事業更加起伏不定，日子可能沒那麼好過。2021年3月底～4月初，他們的運勢立馬突轉。尤其是1974年出生的朋友，他們天干甲木生丁火，財運事業都比去年有不少進步，還有著逢凶化吉的好運氣。步入人生第四大運，事業方面有貴人幫助逢凶化吉鹹魚翻身，隨之財運方面也是大吉大利。

生肖羊

屬羊的朋友他們遇事容易激動，工作和事業方面受不了刺激衝動犯錯，影響了自己的事業運和財運。2021年，3月底～4月初是生肖羊之印星，有印星帶來的貴人運可幫助他們，人際方面有回升，他們個人能力的提高，無論是工作還是事業方面都有大發展，尤其是1979年的朋友，步入人生第四大運要好好把握。

生肖馬

屬馬的朋友去年一年，因天干比肩主事，地支偏財逢陽刃。自身的運勢低迷，脾氣暴躁容易衝動，無法控制自己的情緒，過於意氣用事，結果事業和財運方面都沒有大發展。3月底～4月初，他們今年走「偏財大運」。因財為官之原神，故生肖馬在今年容易有貴人幫扶，行事順利，他們的財運是十二生肖中最旺的一個。（編輯：郭佩蓉）