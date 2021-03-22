NOW早報／壽司郎在日本啥等級？殘酷真相眾震驚：真的難
編輯中心/綜合報導
2021-03-22 06:29:13
壽司郎在日本是什麼等級？老饕揭「殘酷真相」：真的很難
壽司郎日前推出限時優惠活動，只要名字中有「鮭魚」兩字就能享用整桌免單，結果造成台灣人爭相衝戶政事務所改名，消息曝光後不僅引發社會議論，國際媒體也爭相報導，而就連壽司郎品牌發源地的日本，在地居民都感到不可思議。對此，就有網友討論「壽司郎在日本是什麼等級？」貼文引發熱議。網友在PTT討論「壽司郎在台灣市場也算是迴轉壽司的高級貨了吧，結果日本人知道台灣人改名去吃之後紛紛嗤之以鼻，認為會為壽司郎這種等級的迴轉壽司改名難以想像，想請問各位，壽司郎在日本迴轉壽司界算什麼等級啊？」貼文一出，網友紛紛回應「笑了，你都說了他是迴轉壽司」、「真正高級的壽司當然不會是『迴轉』的，尤其日本高級壽司更多，對他們來說這種連鎖的還算平價，他們當然覺得台灣人瘋了」、「迴轉壽司本來就不是走高檔路線....」、「真的高級壽司是無菜單或者單點，不會是迴轉」、「迴轉壽司是真的很難高級」、「對真正的高階壽司來說，高級迴轉也只是中階」、「迴轉壽司終究只是迴轉壽司」、「有錢的人肯定都吃板前壽司...不會去吃迴轉的」。今日天氣／冷空氣冷下好天氣沒了！北部地區爆跌10度以上今（22）日因冷空氣南下，各地越晚越冷，中部以北及東北部下探12度低溫，北部、東部有局部短暫雨，中南部多雲，山區也可能下雨，南部空氣品質不佳，請民眾留意；中央氣象局預報，受大陸冷氣團影響，今天迎風面的北部及東半部有局部短暫雨，中部地區及南部山區也有零星短暫雨，水氣主要反映在雲量增多，降雨以飄雨及小雨為主。溫度方面，北部及東北部整天涼冷，高溫只有15、16度，花東地區也不超過20度，中部高溫也有下降，約21度，南台灣受冷空氣影響最小，高溫還有25度；低溫方面，中部以北及東北部低溫下探12至15度，其他地區16、17度，沿海空曠地區或近山區的平地可能更低，民眾要特別注意保暖。福原愛接媽媽回日本 日媒曝「放棄搶孩子了」江宏傑與福原愛的婚變傳言鬧得沸沸揚揚，昨天福原愛的媽媽福原千代，在江家的陪同下辦理返日登機手續，「傑愛CP」也一前一後發聲，女生指是2家族的決定，男方則非常不捨，舉動引起日本媒體關注，《東京體育報》昨（21）日報導，指福原愛接媽媽回家，離婚意志相當堅定，但因爆出疑似外遇的新聞，恐喪失監護權，所以放棄搶小孩。愛媽返日的舉動引起日本媒體關注，網友對於福原愛讓行動不便的媽媽獨自回國，無法理解雙方的決定，《東京體育報》則報導，福原愛把媽媽回去，代表離婚意志堅定，曾想把孩子接回日本的她，這次聲明中隻字未提小孩的歸來，應是爆出疑似對婚姻不忠的新聞，所以現在立場尷尬。日媒更指出，福原愛明白離婚官司對她不利，可能會喪失監護權，而孩子也習慣了台灣生活，所以斷了搶小孩的念頭，至於未來兒女在哪生活，就看夫妻倆的談判結果。AZ疫苗週一開打 蘇貞昌領頭「全台第一針」行政院院長蘇貞昌與衛福部長陳時中為增加國人對疫苗的信心，將於週一帶頭施打疫苗。蘇貞昌昨（21）日表示，中央流行疫情指揮中心的專家已針對他的身體狀況進行評估，原則上週一就會施打。對於藍營在立法院突襲成立疫苗調閱小組，蘇貞昌也強調，在購買流程完成後會向國人報告、接受立院監督，但千萬不要再採購疫苗的緊急時刻，因國內意見、黨派利益不同，因此導致買不到疫苗、因小失大。蘇貞昌指出，政府對疫苗的採購，有非常嚴謹的程序，相當多的醫衛、醫藥專家及法律的專家共同組成。現在各國都在搶疫苗，各個製造疫苗的廠商等，也都訂有保密的協定，這是在國際契約以及國際作為中、規範中很正常的現象。台灣既然受這個保密協定的約制，就應該要嚴謹地遵守。UBA／雄鷹展翅！政大三分雨轟垮黑豹軍團 勇奪隊史首冠UBA大專籃球聯賽男子組冠軍賽，兩支尋求校史首冠的球隊正面對決，政治大學本場比賽靠著主控游艾喆穿針引線，以及隊長張鎮衙火燙的的外線手感，最終以82:70，勇奪隊史首冠。政大昨天開賽靠著張鎮衙的三分球率先開張，之後在對方外線命中率始終拉不上來的情況下，靠著攻防轉換、找到許多在外線出手的機會，半場投進9顆三分球，一度領先多達17分。張鎮衙砍下11分，是兩隊唯一上半場個人得分突破雙位數的球員。此役政大控衛游艾喆掌控球隊節奏得宜，前三節已經送出12次助攻，完成「雙十」數據，也讓政大攻勢打得行雲流水，儘管面對如此高張力的防守，仍然保持將近4成的三分球命中率，政大下半場一度領先到20分。世新沒有放棄比賽，在游艾喆於第三節末下場時，他們靠著對方失誤一度追到只落後12分。末節政大先發後衛林彥廷犯滿畢業，不過世新團隊犯規也達到5次，讓對手靠著罰球慢慢拉開分數，比賽最後一分鐘雙方都換上高年級的學長，勝負底定，雄鷹們拿下最後的冠軍。打蛋見三顆蛋黃！男愣「還1大2小」 內行揭真相：要發了雞蛋可以說是我們每天常吃的食物，不論是哪一餐都可以看見其蹤影，對於有在健身需要補充蛋白質的人，每天更是必須吃上兩三顆。不過，近日就有網友分享自己打蛋要煮來吃時，卻發現一顆蛋掉出三顆蛋黃，貼文引發熱議。原PO在「Dcard」貼文指出「今天下午肚子餓想煎荷包蛋來吃，結果把蛋敲破後長這樣......一顆雞蛋裡面有雙蛋黃和一個巨蛋，看到瞬間不餓了....嘔到爆，請問那顆巨蛋是什麼東西呀？」只見貼出的照片，一顆蛋敲開後，有兩顆正常模樣的蛋黃，但旁邊卻有一顆看起來像另一顆蛋的東西，讓人大開眼界。貼文一出，網友紛紛回應「但你得到一個米奇耶？」、「第一次看到....好可怕喔」、「我應該是不敢吃」、「這種我應該會直接丟掉」；不過也有內行網友表示「這是蛋中蛋，母雞要產下第一顆蛋時受到驚嚇或其他原因沒生出來，蛋又跑回去從新一次製作蛋白蛋殼的過程，能夠生下這顆蛋的母雞很厲害，沒有卡蛋而死亡，生下的蛋也完整沒破損，蛋中蛋加上雙蛋黃又成功被送到市場上，這個要天時地利人和才有辦法，很稀有很稀有」、「三顆蛋黃的蛋中蛋太稀有，你真的要發了，快去簽樂透」。（編輯：張嘉哲）