女買一次洗衣球就崩潰！「致命理由」曝 婆媽秒懂：真的
編輯中心/綜合報導
2021-03-22 08:07:58
近日「洗衣球」超夯，其發明讓不少家庭主婦洗衣更加省力，小小一顆就能洗完整桶衣服，不過，也是有不少人依舊堅持使用「洗衣精」等清潔衣服的用品。近日，就有網友分享自己買一次洗衣球之後，讓她崩潰到喊再也不買，其原因曝光後引發共鳴。
原PO在「爆廢公社二館」貼文指出「我真的會被我老公給氣死，因為家裡衣服都是老公在洗，最近看洗衣球很夯又好用，就先買一盒35顆裝的回來，並教老公怎麼使用，結果才剛過三個禮拜，我老公就叫我再去買一盒洗衣球」。「我整個傻眼，洗衣球沒了？不是才剛去買一盒35顆的回來，我們家只有我們夫妻加上小孩，大概三至四天洗一次衣服，怎麼可能沒了，後來去看盒子還真的沒了，追問之下我老公才說『阿那個洗衣球這麼小顆量這麼少，我一次都丟六七顆啊』，吼！我的殺豬刀在哪啦！還是乖乖去買洗衣精回來給他倒比較實在......以後不敢買洗衣球了」。貼文一出，網友紛紛回應「吼！我老公也是啦，上次交代他洗衣服直接給我在那邊拆膜拆了十幾顆」、「說老公是家事蠢才真的不意外」、「沒在做家事的老公們都不知道這些常識....」、「笑死我了，太鬧了」、「真的啦，我老公上次也一次丟五顆，然後跟我說不然怎麼洗得乾淨」、「暈倒，洗衣球不便宜內」、「真的浪費哈哈，丟太多反而洗不乾淨會有殘留」。（編輯：張嘉哲）