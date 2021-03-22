影／只視察沒打疫苗？侯友宜：給新北第一線劑量不足
記者陳志仁新北報導
2021-03-22 10:21:53
ＡZ疫苗今（21）日開打，新北市長侯友宜一早前往亞東醫院關心第一線的醫護人員施打的情況；侯友宜強調，顯然國人對疫苗的信心還是太不足，但CDC規定地方首長是第二批施打，且中央給新北的劑量不足，「如果疫苗足了，我隨時可以上場施打」。
侯友宜今日在衛生局長陳潤秋的陪同下，前往亞東醫院關心第一線的醫護人員施打的情況；亞東醫院副院長邱明冠現場解說，院方會記錄每一位施打者的時間，同時也會互相關心施打同仁的狀況，隨後由護理人員幫亞東醫院院長林芳郁施打疫苗，增加第一線同仁接種信心。 侯友宜受訪時表示，「我都願意率先施打！」因為國人對疫苗的信心，顯然還是太不足，光醫護人員只有24.3%、4929人登記願意施打，都不到3成，並擔憂民眾願意施打的比例是否會比3成多？這都有疑慮；所以再度呼籲，政府首長一定要站出來率先試打，以安頓民心。侯友宜說，今天市長沒施打疫苗，是因為CDC規定地方首長是第二批施打的對象，且中央光給新北第一線醫護的量劑都不足，第一批只給3800劑，相信中央會陸續把疫苗送到新北，所以先讓醫護人員施打；「如果疫苗足了，我隨時可以上場施打，我一定站出來打」，鼓勵還沒施打疫苗的民眾加入這個行列，讓台灣提高保護力。侯友宜指出，新北第一時間申請16家醫院作為第一波施打，但中央只准板橋亞東、新店慈濟、衛生福利部雙和醫院及淡水的馬偕等4家醫院；有醫護反應新北的幅員遼闊，但只集中在4家醫院，路程來回對他們來說奔波不易，施打意願相對較低，「還是鼓勵大家能抽空到醫院施打，只有保護好自己才能照顧別人，第一線同仁們加油，歡迎大家隨時加入。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。