補辦身分證「意外抓老爸秘密」！女尷尬：想把自己埋起來
編輯中心/綜合報導
2021-03-22 10:36:41
知名壽司連鎖店壽司郎上週推出優惠，只要名字中有「鮭魚」兩字者，即可享整桌免單的活動，造成全台掀起「改名之亂」，導致戶政人員忙得不可開交，在網路上也掀起一陣熱議。不過，就有一名女網友因這次的「鮭魚之亂」，回憶起自己曾遺失身分證而至戶政事務所補辦，卻意外發現爸爸改過名，但由於名字太過搞笑，就連當時一臉嚴肅的行員也藏不住笑意。
原PO於《Dcard》上發文，表示最近一波鮭魚之亂，讓她回想起好幾年前也發現爸爸改過名。她指出當時因弄丟身分證，所以家人便帶著她到戶政事務所補辦，當下幫忙她處理的行員是位一臉嚴肅的叔叔，「年紀小的我有點緊張也有點害怕出錯，但還是乖乖認真回答每個問題。」然而，等她回答完所有問題後，最後行員就一臉嚴肅詢問「你爸爸改過名字，他原本的名字是？」下秒就透露爸爸曾改名成「胡蘿蔔」，讓原PO一聽傻眼直呼「只能說當時的我感受到行員叔叔隱藏不住的笑意。」原PO也因為該事，對於最近出現的鮭魚之亂有感而發，「雖然不知道未來補辦身分證還會不會像多年前的我一樣需要回答一些問題，但如果需要的話，『曾經跟鮭魚一起看蔣公逆流而上』、『許星光流連擊鮭魚』、『劉品漢帥鮭魚』、『潘同鮭於盡』⋯等，你們的孩子們應該會比我還想找個洞把自己埋起來吧。」最後，她也表示至今都不明白為何爸爸想改名，「另外也很替我爸鬆一口氣，幸好他在過世之前有把名字改掉，不然現在塔位、骨灰罈跟神主牌如果都寫著胡蘿蔔，應該就不是只有我尷尬了⋯⋯」。貼文曝光後，立馬吸引不少網友紛紛笑翻回應，「當玩遊戲改ID，以為不會有紀錄⋯記得拜拜要帶胡蘿蔔去⋯」、「在人生online改奇怪的名字真的需要一定恥度」、「有問過媽媽嗎？好有趣XD」、「拜託好想知道為什麼改名叫胡蘿蔔，媽媽還是其他親戚能求解嗎」、「當時是有免費的胡蘿蔔嗎」、「不知道為什麼胡蘿蔔的變成名字就超有喜感的」。（編輯：陳雅雲）