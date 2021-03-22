影／蘇揆打「全台第一針」別苗頭？侯友宜：誰先打不重要
記者陳志仁／新北報導
2021-03-22 11:07:15
ＡZ疫苗今（21）日開打，行政院長蘇貞昌與疫情中心指揮官陳時中早上7點40分現身台大醫院，帶頭施打「全台第一針」的疫苗；新北市長侯友宜認為，對他而言，什麼時間點、哪一個先打，其實都不重要，重要的是鼓勵大家一起來打AZ疫苗。
侯友宜今早前往亞東醫院關心醫護人員施打的情況，媒體詢問侯友宜「蘇貞昌好像提早20分鐘施打疫苗，是否有較勁的意味？」侯友宜回應，疫苗開打的第一天，因為醫院都很早上班，包括亞東醫院在內的新北市境內醫院都很早上班，大概7點半、8點都已經來，對亞東醫院來講，「8點開始施打，也就是他們平常工作的一般的時間點。」侯友宜指出，為鼓勵第一線的醫護人員施打疫苗，得知亞東醫院的醫護人員8點開始施打疫苗，就特別來關心，尤其要特別謝謝院長林芳郁、副院長邱明冠，及所有願意帶頭施打的醫療團隊們；此外，「對市長來講，什麼時間點、誰哪一個先打，其實都不重要，重要的是，鼓勵大家一起來打AZ疫苗。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。