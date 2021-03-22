一線醫護同仁接種AZ 慈濟：本次疫苗量可供500位
記者陳志仁／新北報導
2021-03-22 11:39:12
新北市向衛福部申請16家醫院作為第一波施打AZ疫苗的對象，但中央只准板橋亞東、新店慈濟、衛生福利部雙和醫院及淡水的馬偕等4家醫院；慈濟醫院表示，本次疫苗量估可供500位第一線醫護的同仁施打，今（22）日已有20名醫護同仁順利完成疫苗接種。
首位施打者、急診部廖士良醫師說，急診部需要負責篩檢疑似Covid-19的病人，比一般人有更高機率可能罹病，接種疫苗是預防勝於治療；外科加護病房主任周志道認為，「近期面對外國家屬的機會可能提升，提早接種疫苗也能多一層保護！」外科病房護理師徐書韻表示，不會擔心疫苗副作用，盡速接種疫苗就會有防護力，也比較不擔心自己遭感染。為求疫苗施打作業順暢進行，衛福部3月18日招集各相關院所，進行說明與指導；慈濟醫院副院長張恒嘉指出，「首批AZ疫苗，台北慈濟醫院共接獲五盒疫苗，每盒10劑，一劑可施打10人，共可接種500位醫護同仁，但若小心抽取，每一瓶中內含劑量可供約11人接種。」動線與流程的規劃上，接種同仁除核對基本資料，亦必須經健保卡查詢，符合第一線醫護資格，並在醫師問診評估後，方能接種疫苗；施打後必須於觀察區休息30分鐘，確認安全是否無虞，同時家醫科醫師也預先開立止痛藥、退燒藥，以供不時之需，另特別將疫苗注射區設置於急診室旁，若同仁有過敏或身體不適的情形，能立即獲得妥善照護。
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