婆婆幫坐月子送「4大禮」！媳婦看清雙面嘴臉：痛不欲生
編輯中心/綜合報導
2021-03-22 13:38:38
婚後的婆媳問題，一直以來都是不少家庭面臨的巨大困難。對此，就有一名媳婦透露，坐月子時婆婆就曾送上「4大禮物」，但結果卻讓痛不欲生，甚至現在回想起這段往事，還會心悸害怕。
一名女網友於臉書粉專《靠北婆婆2.0》上投稿，表示自己原先在醫院附屬的月子中心，但當時因鬼月即將到來，「加上婆婆在先生面前一直提，回家坐月子，她會好好照顧我」，於是她便選擇回家，然而這卻是她的惡夢開始。她透露婆婆給的第一個禮物是「每天早上一杯冰的果汁」，她本想打果汁需費精神，怎麼可以辜負婆婆的好意，「即使聽說坐月子不該吃冰的，我還是喝了，而且誇獎她，『媽，很好喝。』」沒想到婆婆反而一臉不屑直喊「那是妳懶，打果汁多簡單。」第二個禮物則是「每天吹電風扇」，原PO指出當時是盛暑，但自己卻覺得冷，「全家都在客廳，我覺得不應該為了自己，讓別人忍耐。於是我躲開了，躲在角落不吹風。」但此舉反而被婆婆嫌棄迷信。然而某天她實在受不了，便動身前往菜市場買了雙襪子，途中遇到鄰居關心，沒想到婆婆立馬衝出來插話「妳怎麼不叫我買，自己跑出來。」。原PO回憶起這段往事，就無奈直嘆「是的，愚蠢的我仍然沒有發現婆婆是雙面人」。第三個禮物是「月子餐」，當時婆婆曾問過她想吃什麼，她也回答麻油雞，還特別告知「我不能吃海鮮，會過敏，還有我餵母奶，不要讓孩子提早接觸過敏源。」然而事後她一次也沒吃過麻油雞，婆婆甚至每餐都準備海鮮和魚湯，導致她皮膚出現過敏反應，最後還被婆婆以嫌惡的表情責怪「你長得是什麼？那麼醜？」最後一個禮物便是「嘴巴裡的幫忙」，原PO每天都要餵母奶、擠母奶、洗奶瓶、手洗衣服、曬衣服和照料孩子，但婆婆總表示「小孩太小，她不會抱」而不願幫忙，「我連續兩年，每天只有睡4小時，而且不是連續睡眠。」不僅如此，就算她請求婆婆協助，也會被責罵懶惰，「很少女人在坐月子被罵懶，而且是沒有任何協助的情況下。我那時候只覺得無辜，我哪裡做錯了？」文末她也無奈透露，這是她坐月子10天的故事，「其他當然還有更慘的，我在婆家住了7年，有長長的故事可以寫」，而丈夫雖然很疼、愛護她，卻因長期在外縣市工作，只有假日才回來，「一是我愚蠢，二是我也不願意他擔心，三是婆婆在他面前判若兩人。等到開始說出口，傷害已經深深造成。」最後原PO也解釋，自己已搬出來住，但婆婆仍能搬弄是非，裝成賢母的樣子，「而我只要想起這些傷痛，便心悸害怕，痛不欲生。」貼文一曝光後，就引來許多網友傻眼留言，「她是想害死妳嗎？這麼拙劣的手法」、「真是惡毒的人，不要跟她住在一起啦！寧願經濟上辛苦一點，搬出去住，她真的太壞了」、「反正這種長輩少理為妙，不然跟她見面就隨身帶錄音筆，錄起來」、「照顧好自己。蒼天不會饒過誰。。能搬出來就好。孩子會長大。」、「忍是不對的，相處之道也是相對的，妳要愛自己才知道怎麼對付此等妖怪呀」。（編輯：陳雅雲）