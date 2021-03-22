同學請喝飲料女秒嬌羞！「暗示名稱」曝 網神解：直接掰
編輯中心/綜合報導
2021-03-22 12:59:03
搭訕的方式百百種，有些人會運用一些小巧思或者暗示來表明心意，但也有人弄巧成拙，鬧出烏龍。近日，就有一名網友分享自己被同學請喝飲料，其「超羞恥的飲料名稱」曝光之後，引發不少討論，但隨後就有網友歪樓表示「這杯飲料很母湯」，引發討論。
一名網友在「Dcard」貼文指出「同學！請我喝這杯是什麼意思啦，很害羞耶」只見貼出的照片，是一杯橘黃色的手搖飲，上面名稱寫著「愛尼柚」，彷彿是在跟原PO告白般，取其諧音「愛你唷！」可謂是暗示滿滿的一杯手搖飲，別有用心。不過，貼文一出，不少網友紛紛表示「這又是什麼尷尬又羞恥的飲料啦」、「讓我想到以下對話，飲料店店員問『您好，請問要點什麼呢？』 ，客人說『愛...愛尼柚』，結果飲料店店員神回『我也是』.....咦？」、「重點是好不好喝啦」、「想到鳳梨開直播都是說愛尼柚的鄉音」。但也有不少網友看見亮點「你沒發現你們兩個之間的甜度是：無糖嗎？」、「關係是碎冰，又碎又冰」、「這男的做事做一半啊？碎冰又無糖，直接掰」、「時間也是下午520耶」、「碎冰無糖...失敗」。（編輯：張嘉哲）