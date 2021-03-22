外送員主動送上樓！他偷看「妹妹備註」嚇壞：以後我也要
編輯中心/綜合報導
2021-03-22 14:18:53
現在有許多餐廳都和外送平台App合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府，尤其在防疫期間，更多人偏好在家叫外送餐點，減少與人群的接觸，但近來卻衍生出許多「送上樓」爭議。對此，一名男網友在臉書社團《外送員的奇聞怪事》貼文提到，發現妹妹都能順利讓外送員心甘情願送餐上樓，事後偷看她留給外送員的訊息，瞬間恍然大悟。
原PO表示，發現妹妹每次叫外送時，都能順利讓外送員心甘情願送上樓，不禁好奇妹妹究竟有何本領，直到有次偷看到妹妹留給外送員的訊息，竟是「穿薄紗睡衣不方便下樓領餐，能幫我送上來嗎？謝謝你喔」讓他不禁笑稱「我是不是以後也要穿薄紗睡衣了？」貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛笑回「你穿我相信外送員也會送上樓，只不過可能大部分要上去扁你吧」、「就說了外送員不要這麼膚淺了！所以我說幾樓我來就好」、「你妹很會」、「會給小費，打上這4個字外送員馬上抵達，不過不給小費，餐點可能會置在你臉上喔！」「妹妹高招耶」。對此，也有外送員分享自身經歷「看到男的只穿內褲取餐，有的胸肌很讚耶！」「前幾天我送上樓，客人只穿薄紗睡衣開門，還很大方的站門口等我找錢，差點流鼻血」、「我就有遇過整個人躲在門後，到底有沒有穿我也不知道」。（編輯：賴詠璿）