NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

騎車「狂被拍肩」！她發毛：有段路很陰　一轉頭結局崩潰

編輯中心/綜合報導

2021-03-22 14:43:50

機車
▲妹妹騎車途中一直覺得有人在拍她肩膀，正巧那裡有段路比較陰一點，心裡直發毛，結局卻讓她相當崩潰。（示意圖／取自pixabay）
這一兩天全台天氣驟降，不少民眾再度翻出保暖衣物禦寒，不過一名女網友在臉書社團《爆怨公社》提到，妹妹一早穿著外套騎車，途中一直覺得有人在拍她肩膀，正巧那裡有段路比較陰一點，讓她邊騎心裡狂發毛，直到最後忍不住轉頭一看，結局讓她相當崩潰。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO表示，這一兩天天氣驟降，因為天氣關係，妹妹穿了兩件外套，一如往常一早從婆家騎車到公司上班，在騎車途中卻一直覺得有人在拍她的肩膀，正巧她們那裡有段路比較陰一點，讓她嚇得心裡發毛，擔心是遇到靈異事件。
直到最後，妹妹忍不住轉頭一看，發現原來是外套把老公的內褲一起「夾」出來了，一條星星花紋的黑色男性內褲就直接掛在她的肩上，讓原PO笑翻直呼「太難想像在她後面的騎士或駕駛們的複雜心情，這實在是近年來聽到最好笑的笑話，一定要分享給大家」，笑稱實在很佩服妹妹的大條神經跟腦補能力，妹妹則說好險不是夾到破掉的內褲。
▲妹妹騎車途中一直覺得有人在拍她肩膀，正巧那裡有段路比較陰一點，心裡直發毛，結局卻讓她相當崩潰。（圖／翻攝自《爆怨公社》）
▲妹妹騎車途中一直覺得有人在拍她肩膀，正巧那裡有段路比較陰一點，心裡直發毛，結局卻讓她相當崩潰。（圖／翻攝自《爆怨公社》）
▲妹妹騎車途中一直覺得有人在拍她肩膀，正巧那裡有段路比較陰一點，心裡直發毛，結局卻讓她相當崩潰。（圖／翻攝自《爆怨公社》）
▲妹妹騎車途中一直覺得有人在拍她肩膀，正巧那裡有段路比較陰一點，心裡直發毛，結局卻讓她相當崩潰。（圖／翻攝自《爆怨公社》）
貼文一出，立刻讓1.9萬網友瞬間笑翻，紛紛回應「不說還以為背了一個時尚包包出門」、「我還看了第二次才發現內褲黏在哪裡」、「幸好內褲還不錯看」、「我上次也是把上班的長襪夾出門，騎車一直趴搭趴搭的打在我臉上」、「還好不是紅花的」、「好想知道後方騎士或駕駛心裡的OS」。（編輯：賴詠璿）
關鍵字

NOW民調中心

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？

哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？

繼續作答
您逛過IKEA敦北店嗎？

您逛過IKEA敦北店嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

蘇揆打「全台第一針」，會不會讓你更安心去接種疫苗？

不會
0%0%
2021-03-22-2021-03-28

情侶之間可以互查手機嗎?

可以
不可以
38.55%61.45%
2021-03-17-2021-03-23

丹丹ＶＳ峮峮！在您心中您認為誰的人氣更高？

丹丹
峮峮
36.69%63.31%
2021-03-17-2021-03-23

雙帥對決！蔣萬安 VS 吳宜農，您覺得誰最帥？

蔣萬安
吳宜農
80.69%19.31%
2021-03-16-2021-03-22
即時
推薦閱讀