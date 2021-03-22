騎車「狂被拍肩」！她發毛：有段路很陰 一轉頭結局崩潰
編輯中心/綜合報導
2021-03-22 14:43:50
這一兩天全台天氣驟降，不少民眾再度翻出保暖衣物禦寒，不過一名女網友在臉書社團《爆怨公社》提到，妹妹一早穿著外套騎車，途中一直覺得有人在拍她肩膀，正巧那裡有段路比較陰一點，讓她邊騎心裡狂發毛，直到最後忍不住轉頭一看，結局讓她相當崩潰。
原PO表示，這一兩天天氣驟降，因為天氣關係，妹妹穿了兩件外套，一如往常一早從婆家騎車到公司上班，在騎車途中卻一直覺得有人在拍她的肩膀，正巧她們那裡有段路比較陰一點，讓她嚇得心裡發毛，擔心是遇到靈異事件。直到最後，妹妹忍不住轉頭一看，發現原來是外套把老公的內褲一起「夾」出來了，一條星星花紋的黑色男性內褲就直接掛在她的肩上，讓原PO笑翻直呼「太難想像在她後面的騎士或駕駛們的複雜心情，這實在是近年來聽到最好笑的笑話，一定要分享給大家」，笑稱實在很佩服妹妹的大條神經跟腦補能力，妹妹則說好險不是夾到破掉的內褲。貼文一出，立刻讓1.9萬網友瞬間笑翻，紛紛回應「不說還以為背了一個時尚包包出門」、「我還看了第二次才發現內褲黏在哪裡」、「幸好內褲還不錯看」、「我上次也是把上班的長襪夾出門，騎車一直趴搭趴搭的打在我臉上」、「還好不是紅花的」、「好想知道後方騎士或駕駛心裡的OS」。（編輯：賴詠璿）