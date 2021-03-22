影／獲配1900劑AZ疫苗 亞東醫院院長林芳郁帶頭施打
記者陳志仁／新北報導
2021-03-22 14:56:12
首批運抵台灣的AZ疫苗，今（22）日正式開打！列為第一批施打據點之一的亞東醫院，特別在5樓規劃獨立的場域，同樓層亦有重症醫學部備援外，亞東院長林芳郁更率領COVID-19疫苗的醫療專家小組，接受疫苗的施打，藉此號召同仁共襄盛舉。
林芳郁表示，院方十分重視接種者的健康，且為體貼醫護人員的忙碌日常，在接種疫苗後的連續3日，系統會以簡訊或LINE BOT關心接種者是否有不適情形，只要透過手機回覆，資料就能自動匯入資訊系統，完成追蹤；疫苗施打8週後，系統也會自動發送通知，提醒回診施打第二劑疫苗。 林芳郁指出，COVID-19疫情瞬息萬變，全球已邁入疫苗接種的階段，亞東醫院列為第一批施打據點，獲配1900劑疫苗，可供1900名醫護人員接種；此外，亞東醫院運用資訊化建立起更加迅捷的接種機制，提升接種的便利性與效率，下階段的疫苗接種，可能將擴大至一般民眾，也希望能透過流程的E化，讓民眾更願意站出來施打，保護自己與家人的健康。亞東醫院說，院長林芳郁認為視防疫同作戰的，因此跨部門集結「COVID-19應變小組」擬定疫苗施打作業規範，將疫苗接種流程、施打前後追蹤名單等建置進系統，並開設「COVID-19疫苗接種服務門診」，符合施打條件的人皆可由網路預約掛號，結合醫囑系統與LINE BOT推播功能，精準且透明地管理接種流程，讓員工及民眾可以安心接受疫苗注射。此外，為掌握接種者的健康狀況，亞東醫院利用系統的自動化，於施打前一日進行簡訊或LINE推播通知，除提醒注意事項外，也會詢問是否有發燒、懷孕、過敏等情形，回覆資訊將直接導入醫囑系統，提供醫師評估；對於日後出現不適症狀者，也提供24小時全天候的關懷諮詢專線，讓接種者感到全面的安全與溫暖。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。