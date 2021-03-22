「4款麵包」連員工都不推！背後原因曝光：考驗店家良心
編輯中心/綜合報導
2021-03-22 16:35:15
麵包不僅口感美味，外型又相當精緻，不少人都會選擇將其當成早晨享用的美味餐點，或是深夜時拿來果腹的宵夜。不過，搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》就透露有麵包店員工爆料：要買這「4種麵包」要當心！
據搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》提及，現代人生活水平提高，民眾也都開始意識到吃早餐的好處，但因人們生活節奏較快，許多人講求便利及快速，就會買些麵包當作餐點。不過，麵包店員工就透露有「4種麵包」有可能不像你想像的健康。第一種為「奶油麵包」，奶油麵包的口感非常美味，吃起來也特別細膩，不管大人小孩都相當喜愛，但這種麵包價格並不便宜，而且不少麵包店總宣稱使用的是高檔奶油，但是實際上卻是使用人造奶油，更重要的是裡面恐怕還有不少添加劑，讓人吃了沒好處，建議盡量少買。第二種為「水果麵包」，水果麵包聽起來十分有營養，但其實裡面大多都是香精和水果糖精來調製的水果味，若是真正使用新鮮水果的麵包，成本會十分高，就算是用果行不用的、處理不掉的水果，價格仍十分昂貴。第三種為「全麥麵包」，聽到全麥麵包一般人都會覺得十分健康、營養！事實上，若全部都是全麥製造的話，口感會非常差的，不少店家為了銷量著想，並不會使用全麥來製作，反而會加入褐色或黑色色素，給人一種錯覺，因此內部員工都不會吃，反而是外行人非常樂意購買。第四種為「原味吐司」，相信不少人都認為原味吐司相當健康，且多數客人覺得原味並不會有什麼添加劑。但是據員工透露，少數店家為了增加口感，都會添加香精，讓成本可以壓得非常低。且在顧客的觀念中，原味吐司因十分有營養，所以售價不低算合理，是一種非常暴力的麵包。（編輯：陳雅雲）