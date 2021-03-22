影／黑貓每晚躺床蓋被陪睡 過12點會催促媽：根本鬧鐘！
文/寵毛網
2021-03-22 20:00:00
這主子根本就是「霸氣總裁」！網友Hazel Yang養了一隻很有個性的黑貓「沒首（無頭的台語）」，這天一到睡覺時間，沒首自己上床躺好枕頭等奴才蓋被被陪睡覺，超像人的行徑讓Hazel不禁感嘆：「根本鬧鐘」！
目前已經八歲的沒首是Hazel兩年前從收容所領養回來的成貓，當時她突然有一個感覺要去收容所看貓咪，一看見沒首立刻有一股強烈感覺「就是牠了」，寫好申請書回家花了快三萬元購買新主子的各式生活用品後，隔天便開開心心地帶牠回家。由於沒首是成貓，雖然喜歡黏馬麻但是個性老成又聰明，常常一臉「看笨蛋」的模樣盯著奴才拿逗貓棒逗自己，天氣冷會喵喵叫主動要求「穿衣服」，最讓她意外的是沒首每天晚上都會自己上床躺枕頭要求Hazel幫忙蓋被被陪睡覺，12點先叫一次，12點半再叫一次，超過一點就會一直喵叫到她關燈睡覺為止，每天非常規律的行為讓Hazel忍不住笑說：「根本是鬧鐘，不睡還不行」！ 有趣的是沒首除了「睡眠規律」，與家中的紅尾蚺以及玉米蛇都算相處得不錯，唯獨討厭Hazel的先生。或許是自認比當時人在美國的先生「早一步進家門」，只要沒首覺得把拔欺負牠，牠就會跑去對Hazel一邊喵叫一邊看著把拔，彷彿在告狀自己受了委屈。有一次先生正在組裝櫃子，沒首認為他「擋路」不讓牠喝水，生氣地繞路「怒喝一輪」後故意站在把拔旁邊「被碰到尾巴」，馬上氣噴噴地跑去向馬麻告狀，被馬麻唸了一頓後牠又氣沖沖地站在牆角「耍自閉」，後來發現馬麻沒有來安慰自己，才跑去向她撒嬌裝沒事，讓Hazel好氣又好笑！ 沒首的照片被分享在貓咪社團後，立刻吸引許多網友紛紛笑說：「黑貓好像都專門做這種事⋯⋯」、「大爺等奴才陪睡的概念」、「上輩子是朝九晚五的上班族」、「好棒好可愛喔」、「我家的是晚上10:00叫我陪睡，早上5:30叫我起床，而且還全年無休」、「養了一隻養生貓」現在快來看看沒首的影片吧！（編輯：陳珮瑜）