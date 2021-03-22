影／視察部桃AZ疫苗開打 鄭文燦：疫苗安全可放心接種
記者李春台/綜合報導
2021-03-22 16:28:19｜2021-03-22 16:44:24
新冠肺炎AZ疫苗今（22）日起開打，中央疫情指揮中心上周五配送約3800劑疫苗至桃園市5家醫院，桃園市長鄭文燦中午前往部立桃園醫院視察施打情形時表示，醫護人員站在防疫第一線應該受到保護，他同時對民眾喊話，「疫明是安全的」，可以放心接種。
部立桃園醫院上午9時起在門診大樓開設AZ疫苗接種站，安排已登記報名的3百餘位醫護人員分別於今、明兩日進行接種，所有施打疫苗人員需先經過基本的評估、接種後續注意事項說明及抽血後才能接種。感染科鄭健禹表示，因為院方有幫接種同仁做綜合抗體檢測，今日施打第一劑之前會先抽血，隔8周後打第二劑，再隔4周做第二次抽血進行抗體檢測，以了解疫苗對接種者有無產生保護力。鄭文燦表示，桃園市共有5家責任醫院負責施打第一輪的疫苗，包括林口長庚醫院、敏盛醫院、部立桃園醫院、聯新國際醫院以及國軍桃園總醫院，目前第一輪已經造冊的醫護人員有4000位，中央配送至桃園的疫苗有3800劑，陸續還會再送來，會很快地把第一輪醫護人員的施打疫苗工作完成。至於市長何時施打？鄭文燦表示，他會依照中央排序在第二輪施打疫苗。 鄭文燦說，中央疫情指揮中心已經完成10個類別的疫苗注射順序，醫護人員站在第一線，應該要受到保護，市府在2月中旬就已經完成醫護人員造冊作業，接著第二輪是中央跟地方的防疫人員，若地方首長列入第二輪，他會依照排序在第二輪的時候進行疫苗接種注射，他強調，中央疫情指揮中心已經說明了疫苗是安全的，大家可以放心的進行接種。
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