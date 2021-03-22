新北市惜食分享網贈高麗菜鳳梨 志工加工成水餃、醃泡菜
記者陳志仁／新北報導
2021-03-22 17:34:21
新北市議會為體恤農民辛勞，並搶救蔬果的價格，捐贈大批的高麗菜和鳳梨給新北市惜食分享網，以轉贈老人共餐和課後照顧小衛星據點；社會局透過惜食分享網分配給有辦共餐的據點和小衛星，一方面讓據點加菜，另方面幫助農民收益。
今年3月12日才喬遷到圓通路367巷7號百年古厝的中和碧湖社區銀髮俱樂部，接獲新北市議會議長蔣根煌、副議長陳鴻源及國民黨團書記長周勝考等多位議員，贈送高麗菜和金鑽鳳梨後；在社區理事長邱尾玟的號召下，志工們拿來包水餃、做泡菜、醃製高麗菜乾和製作鳳梨果醬，連鳳梨皮都拿來做環保酵素，志工們笑說「4加1」，一點都不浪費；69歲的大廚陳邱碧玉說，製作泡菜前要先用鹽水泡軟後濾乾，再加適量的糖、白醋和少許鹽及紅蘿蔔、辣椒，用水袋壓個1天，最後冰鎮即成吃臭豆腐最佳佐配；娘家在苗栗公館的林心慈，教導志工先將高麗菜一葉葉撥下，曝日曬或風乾柔軟後，再加鹽巴來回揉捻，隔日再曬、晾乾，如此來回3日，即會變成黃褐色的高麗菜乾，不論拌炒或煮湯均是聖品。環保酵素老師游惠玲教導志工利用鳳梨皮和其他生果菜皮，加入黑糖和水，以3（果菜皮）比1（黑糖）比10（水）的配方，放入瓶罐內混合發酵，3個月熟成後濾出原汁，再以1比400加水裝進噴霧小瓶內，即能拿來淨化居家環境；邱尾玟表示，志工做好的水餃和泡菜等，除做為老人共餐之用，也會捐贈給社區的獨居長輩和弱勢家庭，讓愛和善更加循環。