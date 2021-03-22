部桃施打AZ疫苗 一線醫護：保護自己保護家人
記者李春台/綜合報導
2021-03-22 16:54:28
國內AZ疫苗今(22)日開打，部立桃園醫院上午9時起在門診大樓開設AZ疫苗接種站，安排登記施打的醫護人員接種疫苗，所有施打疫苗人員需先經過基本的評估、接種後續注意事項說明及抽血後才能接種，施打完後需在旁休息30分鐘，確定沒有不適才能離開，大部份施打者均表示打完後並沒有不適感，對疫苗安全有信心。
耳鼻喉科醫師石堅表示，打完後只是手臂有點酸，沒有不適感；重症加護病房張姓護理師則說，AZ疫苗打起來比流感疫苗痛感略強，但還可以忍受，對於國外發生多起AZ疫苗施打後出現副作用，甚至致死消息，她認為無須過度擔心，因為任何人打疫苗都可能會有不良反應，主要還是視個人體質，而且施打疫苗後還是要做好勤洗手、戴口罩等防疫措施，「我不會太擔心藥物的保護力不夠，對防疫還是有信心。」 同樣也是在今日施打的感染科護理師葉秀雯坦言，接種前多少還是對疫苗有所擔心，但身為防疫第一線，接種疫苗除了保護自己，也是為了保護家人；內科加護病房護理長鄭碧薇表示，因為護理師要去照顧染疫病人需全副武裝，所承受的心理壓力其實很大，今天是抱著期待心情接種疫苗，希望之後若有抵抗力，面對病人也比較不要有這麼大的壓力，目前同單位有4位同仁先接種，因為大家一開始也會對疫苗安全性有所顧慮，所以她先以身作則站出來打，讓其他護理同仁也能放心願意接種。據了解，中央上週配賦疫苗至桃園市5家醫院，分別為林口長庚醫院1500劑、敏盛綜合醫院500劑、衛生福利部桃園醫院400劑、聯新國際醫院800劑、國軍桃園總醫院600劑，部立桃園醫院安排登記接種醫護人員分今、明2天進行施打，為了解疫苗對接種者有無產生保護力，院方安排接種同仁進行綜合抗體檢測，今日施打第一劑之前會先抽血，隔8周後打第二劑，再隔4周後第二次抽血進行抗體檢測。