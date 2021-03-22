新婚夫撒「1314520」當聘金！她一拆臉綠　下秒報警抓尪

中國浙江省一名張姓女子日前報警表示，交往數月的楊姓男友在今年3月14日白色情人節主動拿出人民幣131萬4520元（約新台幣583萬餘元）的聘金，打算藉著「一生一世我愛你」的心意與她訂婚，並要求只要象徵性的回禮聘金的「十分之一」，也就是人民幣13萬1452元（約新台幣58萬3千餘元）。孰料當她付錢後回家打開裝滿聘金的行李箱一看，竟發現收到的鈔票全都是銀行員用來練習用的「點鈔券」，氣得立刻報警。

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根據《都市快報》、《錢江晚報》等陸媒報導，這名53歲的楊姓男友是朋友介紹而來，兩人短短相處幾個月以來相當愉快，張姓女子更認為對方就是能廝守一生的好男人了，因此當楊男向其提出在今年3月14日白色情人節訂婚的計畫時，張女也興奮地立刻答應。

不僅如此，楊男甚至在訂婚前一晚邀請女方到他的住處，告訴女友為了表達對她的愛，自己會準備1314520元人民幣當作聘金，「讓所有人知道一生一世我都愛妳！」，而讓張女風光出嫁的背後，他只要簡單抽個一成（1／10）作為回禮就好，接著更在準新娘面前將一疊疊鈔票放進貼上囍字的行李箱。

▲男子將「聘金」全放進行李箱中送給張女。（圖／翻攝自《都市快報》）

隔天當張女到銀行轉帳匯了13萬1452元當回禮後，回到家打開行李箱這才驚覺，原來行李箱裡頭每張百元鈔都是銀行員用來練習點鈔的「練功券」，憤恨難平的她這才連忙報警，警方於16日循線緝捕楊男，追回張女遭騙的錢，也以涉嫌詐騙罪遭到逮捕。（編輯：楊智傑）