飲料店做3天秒離職！工讀生還給老闆「1建言」 全場看傻
編輯中心/綜合報導
2021-03-22 17:56:56｜2021-03-22 18:02:46
不少人都曾在學生時代，半工半讀來貼補日常花費。不過就有網友表示，自己開飲料店的朋友，遇到一位工讀生才做3天就離職，走後更傳來1長串「建言」，完整遭遇曝光也引發討論。
一名網友在臉書《爆怨公社》提到，朋友開了一間飲料店，早班請4名員工，每人月薪都是32K起，從早上9點做到下午4點，中午輪流休息1小時，工作期間飲料全部喝到飽，另外還有三節禮金、生日禮金，休假則是月休8天，做滿一年特休3天，該加薪的都有加，沒想到卻有一名工讀生只做3天就辭職。沒想到這位工讀生離開後，還向老闆傳來一長串「建言」，內容為「因為店裡的現場客的單跟外送的單太多了，這樣我上班很累，所以決定明天就沒有要上班，謝謝老闆的照顧！其實我很想繼續做下去，只是現場客的單跟外送的單太多。建議老闆賺錢夠用就好，單可以少接一點」；原PO朋友也無奈表示，店裡沒單時，這位工讀生都在用手機，也沒唸過他。完整過程也引發網友吐槽，「建議這個員工待在家當寶貝，外面不管什麼工作都是很辛苦的」、「這員工根本是草莓族，一點辛苦都無法承受」、「現在的人就是不耐操，單多、客人多就做不下去，沒客人玩手機沒被唸，已經很好了」、「現代的小孩，少年不知愁滋味」。不過也有人認為，這位工讀生提出的看法有些參考價值，「老闆看到的事永遠跟員工不一樣，別糾結了，因為這世界員工永遠比老闆還多」、「不過外送單與現場客一片混亂，或許真的會影響到員工心情」、「他可能沒啥作用，但也可以替留下來的員工想想看，有沒有辦法改善爆單狀況」。（編輯：潘毅）