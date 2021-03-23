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房市／永和房價高　這條路找到低總價大樓

財經中心/綜合報導

2021-03-23 08:30:00

永和環河西路
▲永和環河西路二段有一批房價親民的社區大樓，總價千萬初就可買2房。（圖／NOWnews資料照片）
新北市第一圈房價往往讓年輕人卻步，日前，網友張小姐為永和在地二代，想要在永和當地買房，因預算有限，以總價600至1400萬搜尋，扣掉老舊公寓，符合預算的電梯大樓即為環河西路二段一帶的社區；在地房仲表示，若是千萬預算在永和市區只能買屋齡較高的公寓，環河西路二段因發展較早、戶數多、屋齡高而價格親民，雖是永和外圍但距離不遠，對於資金有限的年輕首購族，確實也是一項選擇。
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查詢內政部實價登錄資料，去（109）年全年環河西路二段共有45筆交易資料，總價在1400萬以內的物件有24件，7至20坪的小坪數物件，總價238-968萬，而22至35坪的二、三房物件，總價約1千萬元左右，同樣的預算若是在永和市中心，僅能買到屋齡40年的老公寓。
對此，信義房屋永和信義店店長許智偉表示，環河西路二段的幾個大型社區發展較早，房價較親民的原因有屋齡為18至23年、戶數較多500-700戶，且位於永和的外圍河堤區塊，因此單價比較低。
不過，去年房市轉好，年輕首購族因為市區的房價日益高漲會至外圍區域找屋，永和本就不大，外圍區域也離市區不遠，也順勢讓環河西路二段的電梯大樓都上揚，許智偉表示，環河西路二段的社區大樓過去的單價約落在40-45萬之間，去年下半年以來，許多社區大樓單價都站上5字頭。
而那區域最大的交通利多，則為捷運萬大線將在附近設永平國小站，許智偉表示，過去那個區塊可能只能騎車或搭公車，但有了捷運後，交通便利性大增，且5分鐘路程即到仁愛公園、綠寶石河濱公園、比漾廣場等休閒場所，又近環河快速道路。
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