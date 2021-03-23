房市／信義公益基金會攜手謝銘祐 於新港開唱
財經中心/綜合報導
2021-03-23 12:30:00
信義公益基金會聯手金曲獎台語男歌手謝銘祐，自2018年開創專為地方長者而唱的「恁的演唱會」已進行到第26場，21日下午於嘉義新港鄉鐵路公園舉辦今年度首場演唱會，與當地600位鄉親一起聆聽懷舊經典老歌之外，也為嬉班子非洲鼓樂團、新港文教基金會相信樂團、潭大土風舞班、新港老人會打造「村民舞台」，由社區團體展演歌舞與民眾同歡。
根據內政部統計，嘉義縣是台灣老化嚴重的地方之一，65歲以上人口突破10萬大關，佔全縣人口20.3%，新港文教基金會和嘉義縣扶緣服務協會辦理社區照顧關懷據點，長期推動社區老人互助食堂、樂活站、新港素園長照站，為長輩打造健康快樂生活的好所在。信義公益基金會與新港文教基金會、嘉義縣扶緣服務協會同是長年致力於高齡關懷的合作夥伴，去年特別邀請社區防疫典範新港社區，在防疫線上論壇中分享建立社區健康防護網的經驗。疫情稍緩，今年首場「恁的演唱會」便選在新港鐵路公園舉辦，配合政府防疫也關心長輩健康，演唱會除實名制外，民眾也全程配戴口罩，讓長輩們聽的開心、玩的安心。為公視台語台戲劇《自由的向望》創作譜寫的主題曲《路》，同時榮獲2020年金曲獎最佳單曲、最佳單曲製作人獎項的歌手謝銘祐，在十年前成立了麵包車樂團，期間走進廟程、療養場所，開始唱只屬於他們年代的歌，發現長者原來那麼期待有人為他們吟唱陪著走過大半輩子的歌，他表示，現今我們享有富裕、快速、自由、民主的生活，絕大多數是這片土地上65歲以上的人胼手胝足打拚出來的，為了回饋鄉鎮銀髮族，2018年開始，謝銘祐與麵包車樂團發起「恁的演唱會」開始一連串行動，將音樂散播到台灣各地偏鄉關懷長者。以音樂關懷偏鄉銀髮的理念與長期關懷高齡長輩的信義公益基金會一拍即合，決定全力支持「恁的演唱會」理想落實，去年到了台中和平達觀部落看到鄉親嶄露笑容，更讓雙方決定每年要增加全台偏鄉的演出，今年來到嘉義新港開唱前，特地安排專車將鄉內各社區長輩載至現場聆聽精選老歌。除了特別準備嘉義在地歌王葉啟田、蔡振南的多首經典歌曲，謝銘祐也特別為長輩獻唱自己的最新金曲《路》，音樂揚溢新港，同時於現場還有「鐵路市集」展售新港在地的好食好物，數百位民眾攜老扶幼一起享受午後時光。