房市／不花冤枉錢 裝修驗收別等最後一刻
財經中心/綜合報導
2021-03-23 18:00:00
室內裝修工程涉及各種項目，費用動輒數十萬甚至數百萬，因此「驗收」是格外重要的事。信義居家提醒，不要等到最後一刻才全部工程一起驗收，而是應該依照合約內所附的「施工進度表」，每一項目表定完工時，就先進行「階段性驗收」，一有缺失立刻改善，避免日後得多花錢或時間去改善問題。
信義居家表示，通常裝修工程付款方式會分4期，簽約、木作進場、油漆進場，以及驗收後7日內再支付尾款，另外，合約內也會附施工進度表，明定各項工程應完工的期限。根據付款方式與施工進度表，業主可以在每一期付前，就先做階段性驗收，確保廠商依照設計圖或報價項目施工，而非等到全部工程完工時才一次驗收。舉例來說，木作進場時會做「放樣」，也就是將室內需做木作的地方，先標上高度、寬度，此時業主就可以先到現場檢視一遍，如果有尺寸不合實際使用需求，或是大小長寬需修改的地方，就可以立刻更改，而非等到完工後再來重做；又如床頭櫃附近多會配置插座，通常會放在高度30公分的位置，若高度可能被床頭櫃擋到影響使用，此時就可以趁木作還未施工及早調整。水電與管線部份，信義居家也建議階段性完工時就要先測試，包括配電的電壓是否足夠等，給水、排水的位置是否正確等，也可以打開水龍頭檢視水流的穩定度。信義居家表示，通常驗收時會有一張完工驗收單由業主確認、簽名，建議在支付尾款前多測試，一但有使用上的問題，可以加入收尾工程中一併處理。此外，裝修工程通常有1年保固期，當發現有任何非人為造成的問題，也都能請廠商再做處理。