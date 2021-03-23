房市／擁兩軌道 首購族搶進高雄武廟商圈
財經中心/綜合報導
2021-03-23 18:30:00
苓雅區武廟商圈由於地理位置居高雄市中心，機能成熟，包括有兩座捷運站點，日後還有輕軌行經，近2、3年來吸引不少建商收購空地或老屋，改建為新建案，吸引久居當地的民眾換屋，而釋出的中古屋由於價格相對親民，則吸引首購小家庭搶進。據官方統計，去年武廟商圈交易價量均創歷年新高，尤其交易量較前一年成長逾2成。
「高雄實價網」顯示，去年武廟商圈交易510件，較2019年成長26.5%，平均單價19.81萬也較前一年成長5.6%，且價量均創實價登錄上路以來新高。若進一步查詢屋齡5年以上中古屋的交易狀況則可發現，去年交易件數也較前一年增加約2成，可見當地不只是因新案促使交易量放大，中古屋的熱度也有提升。武廟商圈去年價量齊揚，信義房屋文化店店長邱耀弘分析，商圈既有的條件佳，地理位置方面，居於高雄市中心點，且近中正交流道，銜接國道10號、台88，商圈頭尾還有捷運橘線的五塊厝站、技擊館站，南來北往相當便利；機能上，近中正國小、道明中學等學區，商圈內也有各式診所、小吃餐飲店家，都在騎機車3至5分鐘範圍內。邱耀弘指出，武廟商圈發展已久，機能成熟，未來還近輕軌第二階段大順路段，建商看準這些優勢，近年積極收購空地、老透天或公寓，推出新建案。以目前價格來說，新建案開價約在28至30萬，實際成交約25萬左右，吸引久居當地的住戶就近換屋。另一方面，換屋族釋出的中古屋物件，因價格相對親民，則能吸引首購小家庭搶進，進而使整體交易量有所提升。邱耀弘說，中古屋行情方面，當地屋齡10至15年左右，單價約落在19至21萬，25至35年則約14至16萬。