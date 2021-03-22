女友家養豬！男狂嫌「低階工作」想分 網秒打臉：沒常識
編輯中心/綜合報導
2021-03-22 20:20:20
職業往往是許多人考慮交往時的重要評估條件。不過就有一名男網友表示，與女友交往半年，直到最近才知道對方家裡是「養豬戶」，更立刻嫌棄是「低階工作」，沒想到也立刻遭到眾多網友打臉：「真的沒有常識」。
一名網友在論壇《Dcard》上訴說自身遭遇，「交往半年來每次跟女友聊到家裡的事情，她一直很自卑閃躲話題，直到前幾天才跟我坦承，她們家裡是在台南的養豬戶，從小會幫忙家裡弄飼料，並直接住在豬圈旁邊，一直都習慣那個臭味，與豬為伍」。原PO聽完後也心想「簡直快暈了，沒想到他們家是在做這種比較低階的工作」，他也繼續表示，「我自己是台北土生土長，在台北有一戶公寓4房的，爸爸當工程師年收入約百萬，媽媽在小公司當行政，基本上我家人很難接受這種農夫世家吧？到底該怎麼辦啊...對於這段沒有結果的戀情要不要早點分手了呢？」貼文曝光後，隨即遭到大批網友吐槽「真沒常識，養豬的人家都是好野人」、「能有地方養豬的，年收入絕對比你家高2、3倍」、「感覺你女朋友家裡收入應該更高欸」、「職業無貴賤，沒有所謂的低階工作，看來她擔心的想法是對的」、「人家父母辛苦工作賺錢讓他女兒吃好穿暖，你父母錢有比較香？」。更有從事養豬業的同行網友回應，「我家就是養豬的，職業不分貴賤，再來一次出一車豬可能就收入一百萬了，或許平常是髒了點，但是不偷不搶哪裡錯了？」、「我家以前就是養豬的，收入屌打一堆人好嗎？一頭種豬搞不好比你工作幾年的薪水還要貴」。（編輯：潘毅）