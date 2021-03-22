NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

港式飲茶怎麼吃都喊空虛？老饕曝「靈魂菜單」：絕對滿足

編輯中心/綜合報導

2021-03-22 22:54:53

▲有網友帶女友去吃某家連鎖港式飲茶，花了一千多元卻覺得吃不飽，於是發問「為什麼港式飲茶這麼貴？」（示意圖，與文章中內容無關／記者陳美嘉翻攝 ）
▲台灣港式飲茶也相當夯，但有網友就納悶每次自己吃完都覺得有「空虛感」，文章曝光後也釣出老饕回應口袋名單。（示意圖／NOWnews資料照 ）
港式飲茶深受許多台灣人喜愛，許多民眾有機會到港澳地區旅遊，一定會去道地的港式茶餐廳用餐，嚐嚐道地的口味。不過近日就有網友表示，自己去吃港式飲茶的時候發現，不管怎麼點都會有種「空虛」的感覺，這就讓他好奇在港式茶餐廳該怎麼點菜才算內行，文章曝光後也釣出許多內行老饕揭曉必點的靈魂菜品。
我是廣告 請繼續往下閱讀
日前有網友在PTT的WomenTalk版發文表示，自己一直有個「吃港式飲茶」的癮頭，但按照以往自己去餐廳的經驗，往往都是點了好幾項單點菜色後，結帳發現金額比想像中來的貴上許多又吃不飽，這就讓她無奈喊「吃其他的正餐又會很空虛、會懷疑人生！」，於是納悶請教網友們究竟有什麼是吃港式飲茶必懂、必點的小秘訣。
▲過年期間家家戶戶都會準備豐盛年菜，不過也因為量太多，讓許多家庭到現在都還吃不完，而「蘿蔔糕」也是其中之一，對此，就有專家表示，若蘿蔔糕出現2情況，就千萬別再吃了。（示意圖／取自flickr）
▲港式飲茶單點菜品項眾多，有網友就好奇點什麼才不會有吃完的「空虛感」。（示意圖／取自flickr）
對此，不少老饕們紛紛掏出口袋名單分享給原PO，「港島那邊有好幾間港式飲茶真的超好吃，真的很喜歡，應該是沒找對才會覺得不好吃」、「凍檸茶才是主秀」、「點乾炒牛河，做的好吃的不多」、「我是還喜歡點個兩面黃，但不是每家都有，有的只是號稱是」、「不會啊，昨天吃完居酒屋太空虛才跑去吃飲茶，飲茶令人感到滿足」、「會嗎？很多澱粉應該很飽啊」、「吃那種很油的啊！腐皮捲」。
不過也有網友認為港式飲茶屬於「下午茶」系列，應該是吃精緻而不是吃粗飽的，「飲茶=咖啡廳，是聊天喝茶吃點心消磨時間用的」、「他本來就是下午茶的東東」、「有吃到飽的港式飲茶呀，假日六百多」、「飲茶吃到最後味道都一樣，但還是很愛吃」、「幸好我一個公仔麵就飽了」、「以前在廣東隨意吃很多間都好吃又便宜」。（編輯：楊智傑）
關鍵字

NOW民調中心

哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？

哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
您逛過IKEA敦北店嗎？

您逛過IKEA敦北店嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

蘇揆打「全台第一針」，會不會讓你更安心去接種疫苗？

不會
15.38%84.62%
2021-03-22-2021-03-28

情侶之間可以互查手機嗎?

可以
不可以
38.51%61.49%
2021-03-17-2021-03-23

丹丹ＶＳ峮峮！在您心中您認為誰的人氣更高？

丹丹
峮峮
36.42%63.58%
2021-03-17-2021-03-23

雙帥對決！蔣萬安 VS 吳宜農，您覺得誰最帥？

蔣萬安
吳宜農
80.29%19.71%
2021-03-16-2021-03-22
即時
推薦閱讀