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畢業多年仍堅持辦同學會？眾曝「辛酸遭遇」：目的超明顯

編輯中心/綜合報導

2021-03-22 23:21:34

聚餐
▲有人好奇「為何同儕失聯已久，仍有人堅持舉辦同學會？」討論文一出，也立刻有不少人分享辛酸的經歷。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自《Pixabay》）
不少人都曾有畢業多年後，突然收到同學會邀約的經驗。就有人好奇「為何同儕失聯已久，仍有人堅持舉辦同學會？」討論文一出，也立刻有不少人分享辛酸的經歷，並直言「目的超明顯」。
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一名網友在PTT上發文提到，「畢業後N年，開同學會的意義？單純來看，目的是跟老同學聯繫感情、敘敘舊重溫舊夢，但現在這個時代，會主動召集或參加同學會的，大約十之八九都是混得不錯的人，通常混得不好，或者必須為了三餐生計忙碌的人，哪怕當天有空也一定不會出席」。
▲多數人認為，同學會只剩下拉生意與炫耀等用途。（圖／翻攝PTT）
▲多數人認為，同學會只剩下拉生意與互相炫耀的作用。（圖／翻攝PTT）
原PO也不禁感嘆「覺得同學會根本已經不是用來聯繫感情敘舊用的了，根本是用來比較彼此的成就，還有比誰的駐顏有術，比較凍齡技巧的聚會了，大家如果有同學會的邀約時，真的會去參加嗎？」
貼文曝光後，立刻釣出不少過來人分享辛酸經歷，「炫耀啊～ 炫事業、炫房子、小孩、老婆」、「同意，還有補一個去曬小孩的」、「就比來比去而已」、「國中會聊的現在還是偶爾會揪，完全不會想去同學會」、「會連絡平時就會連絡，同學會都是在炫耀和拉生意用的」、「去過一次，發現會保持聯繫的都是原本就一路熟過來的，會失聯就是因為當初沒那麼合，從此沒再參加過」。（編輯：潘毅）
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