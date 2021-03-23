住「捷運共構宅」超棒？過來人吐經驗 更揭1重點：夢想
編輯中心/綜合報導
2021-03-23 06:44:39
買房一直都是不少年輕人奮鬥的目標，盼望在畢業之後能夠找一份好的工作，從租房開始慢慢一路打拼到頭期款買房，而買房的地點也是許多人關注的重點，而近日就有網友在網路上表示疑惑「住『捷運共構宅』超棒嗎？」沒想到就有過來人吐露了經驗，甚至更揭露了1個重點，直言「真的是夢想住處」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「會想住捷運共構宅嗎」的文章表示，「各位會想住捷運共構宅嗎？優點是很方便下樓就可以搭捷運，缺點是怕會有共振的噪音，各位有什麼想法？謝謝」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛大讚「當然想，夢想欸」、「去共構宅的朋友家待一下午，沒有噪音」、「沒噪音啊，我朋友之前租七張樓上，挺舒適的」、「住離『捷運共構』附近幾分鐘就能到就好」、「我住在港墘站捷運共構宅3年，沒有被噪音吵過也沒有遇過什麼奇怪的人」、「『捷運共構』隔壁可以接受」，甚至更揭露一個重點「如果是三鐵共構更好」，「三鐵共構超方便，去哪都行」、「真的希望能買得起三鐵共構附近的房子」。（編輯：王柏文）