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馬鈴薯別只會燉咖哩！老饕曝「爽口吃法」：吃一次就愛上

編輯中心/綜合報導

2021-03-23 09:16:56

馬鈴薯
▲馬鈴薯別只會燉咖哩！搜狐美食專欄《婷妹說美食》就分享了一種「爽口吃法」，保證讓你吃一次就愛上。（圖／取自pixabay）
馬鈴薯除了做成薯條、薯泥與咖哩燉肉，或是炒著吃外，其實還有很多種吃法！近日專攻美食領域的搜狐號《婷妹說美食》專欄就傳授了「1爽口吃法」，步驟非常簡單，只要3分鐘就能學會，最重要的是老少咸宜，保證讓你吃一次就愛上。
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馬鈴薯還在燉著吃、炒著吃嗎？《婷妹說美食》就分享了一種新吃法，美味又下飯，且做法十分簡單，3分鐘就能妥妥上桌。首先，將馬鈴薯去皮，並切成片狀，切片時要盡量切薄一點，這樣有助於較快煮熟。其次，將切好的馬鈴薯片放進冷水中浸泡一會兒，讓馬鈴薯中的澱粉沉澱出來，這樣做出來的口感會更加美味爽口，待洗淨澱粉後，在將薯片放進沸水中燙熟。

▲馬鈴薯別只會燉咖哩！搜狐美食專欄《婷妹說美食》就分享了一種「爽口吃法」，保證讓你吃一次就愛上。（圖／取自pixabay）
▲馬鈴薯別只會燉咖哩！搜狐美食專欄《婷妹說美食》就分享了一種「爽口吃法」，保證讓你吃一次就愛上。（圖／取自pixabay）

接著是最關鍵的一步，那就是調出完美沾醬，準備蔥花、蒜末、辣椒粉、孜然粉、白芝麻、鹽、白糖與些許香菇味精，接著起鍋燒油，8成熱後倒入碟子中，並倒入醬油與醋攪拌均勻，最後，再將沾醬淋在燙熱的馬鈴薯片上，用筷子攪拌均勻即可品嚐，薯片混合著鮮、香、酸、甜、辣的口感，再配上熟芝麻的香味，簡直人間美味！不僅如此，軟糯的口感更適合老人、小孩，大家不妨可以嘗試看看喔！（編輯：許苡晴）

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