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終極媽寶！小叔不工作等分遺產　婆婆「一句話」人妻傻眼

編輯中心/綜合報導

2021-03-23 10:54:02

婆婆
▲一位人妻透露婆婆超疼小叔，小叔不去工作等著分遺產，婆婆竟然還說「一句話」讓人妻好傻眼。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自《Pixabay》）
無論是談戀愛或結婚，女生最怕遇到的就是「媽寶男」，但其實當「媽寶」的好處還真不少？就有位人妻透露，婆婆超偏愛小叔，小叔可說是不折不扣的媽寶，不工作只等著分家產。而人妻向婆婆開心分享自己大兒子開始工作領薪水，婆婆第一反應竟然是說「這樣以後也可以養叔叔了」，讓她好傻眼。
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有位女網友在臉書社團《匿名公社》發文，抱怨自己婆婆「永遠都只說我小叔多棒多好，做事的都是我老公。常常把我老公叫錯小叔名字！跟婆婆的家人吃飯，他們也都是只提小叔，我們實在沒趣」。
偏心也就算了，誇張的是小叔揚言「過的不好的人，以後遺產可以多分一點」，所以小叔明明已婚且有兩個女兒，卻不去工作整天宅在家，每年花原PO公婆給的100萬零用錢。而原PO婆婆不僅不在意，還會提醒小叔再生個兒子，因為原PO生了兩個兒子，所以婆婆常叮嚀小叔「你們一定要再追一個兒子，不然你們輸了」。
更離譜的是，原PO向婆婆分享自己大兒子開始工作領薪水了，結果婆婆卻回說「這樣以後也可以養叔叔了」，讓原PO好傻眼，直呼「媽寶就是這樣培養出來的！」看不下去的網友也紛紛在底下留言回覆說，「廢材小叔的思想很誇張耶，真是慈母多敗兒」、「養叔叔是什麼概念啦傻眼」、「養他的死人頭，叔叔若是平時跟你們相處和樂也疼愛侄子姪女倒好說，像這死樣子養他幹嘛」、「養叔叔？？直接回她：那以後是不是也能分叔叔的遺產啊」。（編輯：倪浩軒）
▲原PO小叔是不折不扣的媽寶男。（圖／翻攝自《匿名公社》臉書）
▲原PO小叔是不折不扣的媽寶男。（圖／翻攝自《匿名公社》臉書）
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