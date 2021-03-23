送名牌包加生活費！網一看「租屋內容」抖爆：這是徵婆吧
編輯中心/綜合報導
2021-03-23 10:58:22
不少學生以及上班族都希望能夠找到CP值超高的房子，讓自己住得舒適。近日，就有網友在租屋網發現一間超特殊套房，並寫著「女學生＋少女＋千金小姐＋公主＋美女的最愛」，而且最短租期竟是99年，屋主甚至說「會提供名牌包、每月租金補助一半」，讓她看完忍不住發文分享，貼文也引起熱議。
原PO在《Dcard》表示，最近在找租屋處，意外發現一個「女學生＋少女＋千金小姐＋公主＋美女的最愛」的套房，結果一看租屋內容卻讓她傻眼，因為最短租期是99年，而且屋主還將LINE帳號曝光，並說「詢問租屋、看屋、簽約分別贈送1000、2000、3000元的租屋金」，這等於是將近2個月的租金。此外，屋主只限30歲以下的女生入住，還自稱是「全球最好屋主」，並且提供各式各樣的名牌包，還可以讓住戶買自己需要的傢俱，另外加上「生活用品費＋您的所有需求」，每個月甚至有「免費額度」6000元，租金也可補助一半。屋主也強調「可長期終生居住」，並稱自己是世界上心腸最好的房東，「非常喜歡幫助別人」，但後面的房客條件，竟有「有潔癖、完美主義、高品味」，讓原PO看完忍不住說，「如果有人符合以上條件，可以去看看，啊我是沒那個機會做公主了」。許多網友看完也相當驚訝，「好瘋喔好好笑」、「這是找老婆吧」、「那台冷氣到底是怎樣？是只打算吹腳嗎」、「這不去寫文案有夠浪費才能」、「這是徵婆吧，好可怕」、「覺得根本是假徵房客之名，行徵老婆之實」、「有沒有勇者去看房分享一下」、「這個是找sugar baby的吧」。另外，也有人提到，「我家人有在那棟買一間很便宜的，然後租給學生，但個人覺得那裡人很雜」、「樓下是舞廳，那邊出入很複雜」。（編輯：許智超）