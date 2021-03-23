爽點生魚片10片280元！他一咬驚「都冰沙」 萬人吵翻了
編輯中心/綜合報導
2021-03-23 11:11:31
不少老饕愛吃生魚片，去享受魚肉最原始的鮮甜滋味。不過，就有一名網友指出，先前到宜蘭礁溪某間快炒店點了一盤綜合生魚片，但咬了一口卻讓他崩潰直喊「都是冰沙！」甚至透露當天還有員工在餐廳叼著菸，讓他氣得發文抱怨。
原PO於臉書社團《爆料公社》上發文，表示自己伴隨友人一同到宜蘭礁溪遊玩，行程結束時路過一間熱炒店，就決定前往用餐，當天就點了一盤綜合生魚片和其他三道菜，當時老闆解釋10片生魚片要價280元，且都很大片，「雖然當下覺得有點貴，想說是大片的，就沒有多說什麼」。然而餐點一來後，就讓原PO氣炸直喊「生魚片超貴，老闆保證很大片結果根本沒有！」不僅如此，他還爆料生魚片都是從冷凍拿出來的，根本還沒完全退冰，「超級超級不新鮮！鮭魚裡面都是冰沙，超明顯是從冷凍庫拿出來的，甚至沒有退冰就拿上來了。接下來是旗魚，吃起來也是像冰沙，裡面還牽絲。」不僅如此，原PO還目擊到員工在廚房內抽菸，讓他氣得拍了下來，也PO出照片證明，最後火大開罵「超扯餐廳！老闆直接在廚房抽菸」。貼文一曝光，就引來超過萬人按讚，然而卻有不少網友砲轟原PO「沒常識」，直言「我只想跟你說生魚片本來就要冷凍保存新鮮耶」、「急速冷凍都不知道，還跟人家吃什麼生魚片？」指出急速冷凍處理生魚片，不僅能保持魚肉新鮮，還能能抗寄生蟲。但另有網友支持原PO，認為本來在餐廳抽菸就不太衛生，「笑死，一堆人是不是有問題，明明重點就是沒解凍完全，還有老闆在廚房抽菸」、「第一次聽到生魚片有冰沙是正常的，不懂裝內行」、「抽菸完全不行」。據《東森新聞》報導，店家事後也出面澄清，解釋可能因客人來的時間較早，食材還在準備中，才會讓客人吃到生魚片可能處於還在半退冰狀態。業者表示生魚片平時都需冷凍保存，營業時才會拿出來退冰，但也不能用熱水，只能靠風扇加快退冰速度，解凍過程相當長。業者亦強調，價格部分都有標示清楚，至今也都沒有漲價過。另外針對廚房抽菸一是，業者也解釋該名男子是老闆娘的爸爸，目前是半退休狀態，並沒有參與烹飪的工作，因習慣才會在餐廳內叼著菸，但之後都是到外抽菸，業者最後也再三道歉「造成大家觀感不佳真的很不好意思」。（編輯：陳雅雲）
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