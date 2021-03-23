好市多遇脫序大媽！「狂翻7袋烤雞」他看傻 上前1句電爆
編輯中心/綜合報導
2021-03-23 11:55:16
美式大賣場「好市多」深受國人喜愛，因其價格優惠及品質優良，讓不少顧客都願意一再前往消費。近日，就有網友看到一名大媽在「狂翻」烤雞腿，一個一個打開來挑貨，讓他相當傻眼，並說一句話阻止大媽，貼文一出也引起網友熱議。
原PO在《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，日前去好市多採買生活用品，結果逛到熟食區時，竟看到一位大媽在「狂翻」烤雞，「把每個雞腿的袋子打開，然後看上幾秒，沒關上夾鏈袋，接著又換另一袋！」原PO發現，大媽翻了6、7袋還不肯罷休，於是就上前質問「這樣很不好，下一個客人怎麼購買呢？」而且大媽在打開時，也不知道雙手是否乾淨，「打開（袋子）晾在旁邊時，空氣中的細菌會不會侵入？」最後原PO也提到「大媽一個一個打開，再用手指封起來，又是一次污染」。貼文曝光後，許多網友也相當氣憤，「她是在驗屍嗎」、「直接說是對的，為了不只有自己，還有別人」、「這袋子不是滿透明的嗎？她是眼盲還是心盲？」、「我有同感，從外面看就好，幹嘛要打開很噁心」、「很有正義感！」、「在看那包賣相比較好，但是很不應該」、「打開來到底要幹嘛，真的是超沒水準」。（編輯：許智超）