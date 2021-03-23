頂樓都誰在買？他曝低樓層「酸葡萄」心態 兩派網友吵翻
編輯中心/綜合報導
2021-03-23 11:35:39
買房是許多民眾一生的夢想，總會詳細比較諸多條件，包括周遭社區環境、樓層高低、有無電梯、景觀如何，都要再三評估。而有位網友就認為，現在建商蓋的高樓層住宅大樓，頂樓往往售價最貴，都是給真正的有錢人住，質疑那些批評、拒買頂樓的人，其實是「吃不到葡萄就說葡萄酸嗎？」文章一出引發熱議，更讓網友分成兩派意見吵翻。
有位網友在PTT發文表示，現在一線建商蓋的20層樓以上的高樓層住宅大樓，都是頂樓最貴，原PO更舉例像是「周杰倫、林志穎」這些財力驚人的明星都住頂樓。原PO接著指出，網路上許多批評頂樓缺點的言論，比如頂樓「又熱又會漏水」等等，是「吃不到葡萄就說葡萄酸嗎？有沒有八卦？」和原PO看法相同，認為住頂樓隱隱約約有種優越感的網友紛紛留言回覆說，「能住高就住高，樓層低沒陽光」、「我是覺得頂樓的優點大於缺點，越高越安靜，越高越乾淨」、「有錢人的頂樓樓上通常還有額外的公設區域」、「之前看按頂樓的住戶都會默默想是有錢人」、「住高樓層就是爽，view整個不同」。但也有不少網友不以為然，「買過一次頂樓，很後悔」、「頂樓也有分類型的啦，住頂樓加蓋鐵皮屋的，跟頂樓＋空中花園是不一樣的」、「有錢人買頂樓，聰明人買次頂樓」、「頂樓真的不OK，還有抽水馬達聲」、「住過一次就知道了，絕對弊＞利，馬達抽水聲、熱死、開窗風切聲，每次等電梯等有夠久」。（編輯：倪浩軒）