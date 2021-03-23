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為何公休公告出現瓜子？內行曝「2字意義」狂笑：有夠省

編輯中心/綜合報導

2021-03-23 13:36:12

▲有網友發現，這間店的公休公告，竟寫著「瓜子」，讓她相當困惑。（示意圖／翻攝自《路上觀察學院》及《pexels》 ）
▲有網友發現，這間店的公休公告，竟寫著「瓜子」，讓她相當困惑。（示意圖／翻攝自《路上觀察學院》及《pexels》 ）
許多店家在公休時，都會在門口貼上告示。對此，就有網友發現，有間店在公休告示旁寫上「瓜子」，讓她看了一頭霧水，於是就發文求解，貼文一出，就有網友解答「瓜子」的真正意義。
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原PO在《路上觀察學院》貼出一張照片，只見紅色的公告上頭寫著，「瓜子，公休一天，敬請見諒」，這讓原PO看了一頭霧水，忍不住好奇問「看得懂意思嗎？到底公休跟瓜子有什麼關係？」
許多網友看完立刻秒答，「客家人掃墓的意思」、「客家話掛紙，覺得親切」、「客家人無誤啊」、「寫瓜子是在省筆劃吧」、「瓜子=掃墓」、「哈哈！客家人說的掃墓」、「想說什麼都省下來了」、「掛紙，類似閩南人的掃墓」。
▲掃墓的客家話是「掛紙」，發音就像是「瓜子」，猜測是店家乾脆連筆劃都省了。（圖／翻攝自《路上觀察學院》
▲掃墓的客家話是「掛紙」，發音就像是「瓜子」，猜測是店家乾脆連筆劃都省了。（圖／翻攝自《路上觀察學院》 ）
對此，就有網友解釋，掃墓的客家話是「掛紙」，發音像是「瓜子」，所以猜測是店家直接省去筆劃，才寫下這個創意公告。另外，「掛紙」緣由是，客家人掃墓時，會在墓碑上用石頭壓著黃色紙錢或有人直接貼紅色的門聯，所以叫掛紙。
聽到網友們的解釋，原PO才恍然大悟，並在留言區透露，自己就住在客家庄，知道掛紙就是掃墓的意思，沒想到老闆竟然還用更新奇的用語，製作公休告示，告訴大家自己「瓜子」去了。（編輯：許智超）
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