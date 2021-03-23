媽媽煮菜像在辦桌！她嘆「一鍋麵吃三天」 全場有共鳴
編輯中心/綜合報導
2021-03-23 14:28:04
有種餓叫媽媽覺得你餓！有位女網友抱怨媽媽每次煮飯都超澎湃，但家裡明明只有母女兩人，她更秀出份量驚人的的大鍋麵照片，無奈直呼「現在開始大概三天都會吃到這個麵」。心有戚戚焉的網友紛紛高喊「媽媽煮飯都是這樣」，引發熱議。
有位女網友在臉書社團《爆怨公社》發文，開門見山說「要抱怨我媽」，原PO透露家裡就只有母女兩人，但媽媽每次煮東西都只會煮10人份，接著分享了今日的午餐照片，照片中可以看見一大鍋的麵，用料超實在、份量更是驚人。原PO傻眼直言，「現在開始大概三天都會吃到這個麵」，更誇張的是，原PO媽媽今天還跑去外面聚餐，這鍋麵只是煮給原PO一個人吃的，真是愛心滿滿了。網友紛紛留言回覆說，「有一種餓，叫媽媽覺得我們餓」、「媽媽都怕孩子餓到」、「我媽也是這樣，煮兩人份的默默東添西添，滿到鍋子邊」、「跟我媽一樣」、「我也好愛吃這種家裡煮的麵....但是這也太大鍋了」、「請問你家在哪，我可以去蹭飯嗎」、「當你是寶寶，四個小時吃一次」。另也有網友笑稱，「你家確實有這麼多人啊，妳沒看到而已」。更有網友認為，「有一天你會懷念」、「妳要珍惜這種感覺」、「好想吃媽媽煮的」、「我現在當媽媽了，偶而也會，擔心心肝寶貝吃不飽咩」。（編輯：倪浩軒）