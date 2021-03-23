沒有外國人想住台灣？全場狂指「3優勢」：世界排前幾名
編輯中心/綜合報導
2021-03-23 14:32:38
台灣擁有豐富的人文遺產、多樣的自然景色，以及聞名國際的特色美食，近年來也吸引相當多外國人前來觀光。不過，就有網友指出，台灣不管是在房價、學生上課時間等部分都在全球名列前茅，且受地理位置影響容易潮濕，一到夏天還十分炎熱，地小人又多，認為外國人都不會想來住。然而，就有人點出台灣的最大優勢，讚嘆直呼「世界前幾名的！」
原PO於PTT八卦板上發文，表示台灣房價是全球前幾名，就連學習時間一天9小，在全世界都是名列前茅的。不僅如此，台灣受到地理位置影響，潮濕多雨、盛夏熱炎，且地小但人口密度卻高，十分擁擠。他也接著解釋，雖然台灣美食、交通都不賴，但這就讓納悶發問「住台灣的有機會通常會考慮住國家，住外國的就未必會想來住台灣，那麼台灣有哪個優勢是樂勝其他國家的？」問題一曝光，就引來眾多網友討論，其中「健保制度」就被最多人點名，「就醫很方便，這點很少國家能做到」、「健保，沒了」、「真的只有醫療便宜，沒其他的了」、「方便，治安，健保。這三樣世界前幾。其它比上不足比下有餘」、「健保，住商混合，便利商店密度」。另外「治安良好」、「生活便利」也是許多人認為的台灣優勢，直言「方便跟治安」、「吃宵夜比較方便而且突然被槍殺的機率相對低」、「就生活方便阿」、「還有治安也大勝」、「嗯...就生活機能方便」、「認真回，吃東西方便很多，而也治安算很好的」、「治安還不錯」。（編輯：陳雅雲）