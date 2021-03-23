便當一開見「超腥配菜」女嚇壞！老饕驚呆：當過兵的很懂
編輯中心/綜合報導
2021-03-23 15:10:03
現代人生活匆忙，其中便當和自助餐因菜色多元、口味多變，風格多樣的特點，成為不少外食族最愛的選擇之一。不過，就有一名女網友指出，公司每天都會幫忙員工訂便當，但菜色卻讓她十分崩潰直喊「腥味超重！」
原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示「每天中午打開便當都很倒彈！」他透露公司都會幫忙訂70元的便當，而員工僅要出25元即可。隨後她也貼出便當照片，只見畫面中，配菜中除了有空心菜、素雞、豆輪、滷蛋等，主菜部分還有一整塊滷雞腿排，看似份量相當足夠，但她卻崩潰直呼「每天菜色都豆輪這些，雞肉腥味超重，25元給我們吃泡麵其實也不錯啊⋯⋯」。貼文一曝光，就引來許多網友傻眼留言，「這菜色滿爛的」、「便當店不用心配菜」、「看了就沒食慾....還要自付25」、「看起來好難吃喔！我公司便當也是70塊但是很好吃」、「看起來就好難吃，我寧可吃泡麵～」、「很50元的菜色」、「配菜有問題，兩個豆類加工品」、「這雞肉的味道我無法，寧願肚子餓」，甚至有人坦言「這種雞肉，當過兵的人很懂」。但亦有老饕抱持不同看法，直言「撇開口味不談......菜色算不錯」、「有滷蛋有麵腸跟素雞，這價位我可以，其實有得吃就該偷笑了」、「25還嫌啊！那蛋就10元了」、「菜色很好了，感覺很好吃」、「有供餐就偷笑了好嗎」、「這樣的菜色對我來說還可以，不過要我每天都吃這幾樣的菜色，我也是會吃膩！」（編輯：陳雅雲）