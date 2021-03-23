外送員送餐被塞「1盒洗衣球」！網一看秒懂真相：要小心
編輯中心/綜合報導
2021-03-23 15:16:13
現在有許多餐廳都和外送平台App合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府，尤其在防疫期間，更多人偏好在家叫外送餐點，減少與人群的接觸，有些客人也為了體恤外送員辛勞，會額外多給小費。對此，一名男外送員在臉書表示，收到客人給的小費竟是一盒「洗衣球」，內行網友一看秒懂背後真相。
一名外送員在臉書社團《外送員的奇聞怪事》提到，近日送餐收到一位客人給的小費並非現金，而是洗衣球，讓他感到又驚又喜，直呼「客人給小費的見多了，但送洗衣球我還是第一次遇到」。畫面中可見，一整盒塑膠盒裝的洗衣球顏色相當繽紛。貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「我還收過2盒洗衣粉」、「我收過客人親自做的手工皂，還挺香的」、「這好像是水族飾品吧？」「暗示你的衣服要洗了」、「這不錯啊！讓你省了一盒買洗衣球的錢」、「很實用啊，收到這個我會很開心欸」。不過，許多內行網友一看秒懂背後真相，「娃娃機夾到的吧，我也送過人家好幾盒了」、「在娃娃機有看過」、「可能客人自己就是娃娃機台主，洗衣球很多，不忘我們在路上跑很辛苦，給一盒帶回家慢慢洗的意思吧」；也有網友好意提醒「通常這種沒有任何標示的娃娃機商品，我都不建議你使用，尤其是衣服這種貼身衣物」、「這可能是娃娃機的，因為沒有任何標示，要小心一點」、「這個外皮會卡洗衣機內桶、到時候清潔很花錢」。（編輯：賴詠璿）