影／貓咪陪奴才玩「躲貓貓」　意外被豬隊友「眼神出賣」

不怕神一樣的對手，只怕豬一樣的隊友！網友詹小姐養了一對貓，白底虎斑貓「麻糬」、賓士貓「鼻屎」，前陣子身材肉肉的麻糬突然在家不見喵影，儼然是跟主人玩起躲貓貓遊戲，正當詹小姐找尋著麻糬可能的藏身處之際，她竟看到同伴鼻屎鬼鬼祟祟坐在某處、這幕讓她恍然大悟笑噴：「麻糬就在這裡！」。

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▲網友詹小姐領養一對貓（圖／IG @鼻屎口味的麻糬授權）

× ▲網友詹小姐領養一對貓（圖／IG @鼻屎口味的麻糬授權）

▲不同時期領養卻感情很好（圖／IG @鼻屎口味的麻糬授權）

× ▲不同時期領養卻感情很好（圖／IG @鼻屎口味的麻糬授權）

很想養貓的詹小姐接到表妹的電話，大港超市的員工在門口撿到小賓士貓，總算如願迎來了人生中第一隻貓，牠鼻孔長一塊黑黑毛色，所以取名「鼻屎」；某天半夜，不會用貓砂的鼻屎，竟拉稀在地板還把房間踩了都是「屎腳印」，讓詹小姐在半夢半醒間被臭醒收拾殘局；後來又收到表妹的通知，朋友家有一窩會用貓砂的貓咪要送養，於是立馬手刀去看貓，選了唯一會讓她抱著的白底虎斑貓「麻糬」回家。

▲鼻屎用眼神暗示同伴躲在這裡（圖／IG @鼻屎口味的麻糬授權）

× ▲鼻屎用眼神暗示同伴躲在這裡（圖／IG @鼻屎口味的麻糬授權）

賓士貓鼻屎人人好沒脾氣、喜歡拍屁屁，唯獨經歷打針、洗澡、剪指甲這三件可怕的事，讓詹小姐有如打怪一般奮力讓牠乖乖就範；白底虎斑貓麻糬則是非常認媽媽，晚上要奴才抱著牠入睡、剪指甲洗澡摸肚子都能接受、很重吃肚子餓會大叫！這天，麻糬又突然躲起來、跟主人玩起躲貓貓遊戲，正當麻糬自以為神不知鬼不覺之際，主人看見鼻屎坐在床頭櫃，眼神出賣同伴的藏身處、輕鬆找到貓，被發現的麻糬面露不悅彷彿表示：「喵的勒！是誰出賣偶？」先來看看影片吧！

▲麻糬：是誰大嘴巴？（圖／IG @鼻屎口味的麻糬授權）

× ▲麻糬：是誰大嘴巴？（圖／IG @鼻屎口味的麻糬授權）

其實詹小姐偷養了快一年才讓家裡知道鼻屎與麻糬的存在，當老媽得知真相那一刻還嗆聲說：「要把牠們丟掉！」詹小姐聽到豪氣回應：「妳敢丟我兒女，我就把妳兒子丟掉」帶著牠們在外生活已邁入第5年，創了IG帳號「鼻屎口味的麻糬」、分享兩隻貓的生活，談到養貓的心歷路程，詹小姐感性表示：「帶著兩隻寶貝一起生活不容易，為了給牠們好生活，雖然錢包常常是空的，但看著牠們心裡是滿足的」。（編輯：楊釆蓉）

▲偶明明沒說啊？（圖／IG @鼻屎口味的麻糬授權）

× ▲偶明明沒說啊？（圖／IG @鼻屎口味的麻糬授權）

▲真是遇到豬隊友！（圖／IG @鼻屎口味的麻糬授權）