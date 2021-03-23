群組瘋傳2月起「警員埋伏路口拍照」？查核中心揭真相
編輯中心/綜合報導
2021-03-23 15:46:48｜2021-03-23 16:03:33
近期在通訊群組間，有一則圖文訊息瘋傳，內容為「2月1日有交通新規上路，提醒民眾停紅燈時勿超過停止線，並稱新規實施日開始每個路口都會有警察拍照開單」，對此，查核中心也在昨（22）日表示，該傳言並非事實，為「部分錯誤」訊息。
查核中心指出，近期在通訊軟體上流傳一張警員在路口「埋伏」拍照取締的照片，更配上文字宣稱「機車族要注意，今天開始拍照開單，交通新政策2月1號上路，騎車族請注意，紅燈停止線別超過，今天幾乎每個路口都有拿v8的，各位注意，大車小車都一樣」。對此，查核中心發現網傳照片的拍攝地點為新北市板橋區縣民大道與府中路口，經詢問新北市警察局板橋分局後埔派出所後，局方證實該照片確實為派出所員警證在拍照取締闖紅燈與紅燈越線等違規行為，但該照片已經是一年以上的舊照，並不是近期的照片。而後埔派出所也表示，闖紅燈、紅燈越線等法規已行之有年，並非新政。查核中心經查《道路交通管理處罰條例》及「立法院法律系統」，指出有關闖紅燈及紅燈越線的現行條文分別在民國90年6月1日及民國86年3月1日就開始施行。因此，近期通訊群組傳言稱「交通新政策2月1號上路」並不是事實，查核中心判定為「部分錯誤」訊息。（編輯：潘毅）