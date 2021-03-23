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遇全聯鮮乳「2瓶享折扣」！她一算傻了　眾愣：考我數學

編輯中心/綜合報導

2021-03-23 16:28:26

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▲一名女網友發文，表示日前到全聯購物時，遇到鮮乳一次買2瓶能享有折扣，豈料她稍微算了一下，竟發現根本就沒差。（圖／讀者提供）

不少婆媽喜愛到連鎖超市「全聯福利中心」購物，除了民生用品齊全、生鮮食品種類眾多，也會不定時的推出優惠讓民眾撿便宜，不過民眾在選購前還是得仔細點，別太相信眼前的數字，就有名女子發文，表示日前逛全聯時，發現鮮乳買2瓶有折扣，豈料細算後忍不住笑了出來。

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該名女子在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，表示她日前逛全聯要買鮮乳時，發現1857ml促銷價161元，若一次買2瓶，還能再享有「回饋價2瓶322元」。

但就在原PO心動地想將鮮乳放到購物車時，稍微心算了一下，發現322除以2就是161元，和原本的促銷價161元根本沒差，「322除以2，咦...，差點腦波弱買兩罐」，不知是否賣場人員標示有誤還是行銷手法，讓她不禁笑了出來。

▲一名女網友在《我愛全聯-好物老實說》發文並附圖。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）
▲一名女網友在《我愛全聯-好物老實說》發文並附圖。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）
貼文一出，立刻掀起熱議，「全聯的特價...都要算一下再下手」、「全聯的特價都要用計算機算過才知道是否真便宜」、「常逛全聯，數學會變好 ~ XD」、「很多商品都這樣，我也被騙過」、「考數學，好煩」、「好啊好啊，都欺負我們這種貪小便宜、心算又不好的婆媽啊」、「恭喜你通過全聯期中考」、「促銷高手……」、「遇到行銷高手～XDD」、「去全聯我都秉持著買一罐的信念，不賺不賠」、「全聯應該是適合數學白痴去練習的好地方」。

不過也有網友表示，在其他家全聯一次買2瓶同款品牌的鮮乳，確實有享受的折扣，原價1瓶161元，買2瓶299元，因此很有可能是全聯的活動已結束，或者是原PO光顧的全聯標示有誤，「漲價了喔？之前兩瓶299」、「我家這邊的2瓶299」、「我之前看是兩瓶299」。（編輯：郭佩蓉）

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