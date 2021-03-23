沒聘金娶媳婦！婆婆曝「暗黑真相」狂炫耀 她一聽秒崩潰
編輯中心/綜合報導
2021-03-23 17:23:46｜2021-03-23 17:48:49
談戀愛最重要的基礎之一就是「信任」，雙方必須誠實以待才能走得長久。大陸就有名女子小晴（化名）在新婚第4天時，意外聽到婆婆打麻將時說的「一番話」，讓她當場崩潰，等老公回家後，就馬上提出離婚。
根據網易新聞「慢半拍sir」專欄表示，由於婆婆在鄰居家打麻將，所以小晴把飯煮好後，就趕緊去叫婆婆，沒想到卻聽到婆婆正在炫耀，「我那個媳婦很傻，當初結婚我們家不想給聘金，我兒子就想出一個計畫，讓她未婚懷孕，我兒子也很厲害，馬上就中了，沒出到任何聘金就娶到一個媳婦了，這在我們村算第一個吧」。婆婆接著說，「我兒子後來還騙她，家裡有10萬元（約新台幣43萬元）的貸款，她二話不說，從娘家帶來12萬元（約新台幣52萬元）的嫁妝，婚禮當天就拿來給我，她也太傻了吧，說什麼都相信」，這讓懷孕4個月的小晴相當傻眼。小晴原本想默默的走回家，卻被嬸嬸看到便喊了她的名字，現場的氣氛突然變得十分尷尬，婆婆回到家後，小晴便向求證剛剛那番話，想不到婆婆竟理直氣壯的說，「真的又怎樣，反正妳都嫁進來了，孩子也都4個多月了，妳還能怎樣，又不是什麼大不了的事，飯在哪裡快去盛，我餓了」。等老公回到家後，小晴就馬上質問這件事情，眼看已經瞞不下去，老公也承認並解釋，「因為拿不出娘家要的聘金，才不得已想出這個懷孕對策，但當初帶來的12萬元嫁妝都沒有花掉，打算以後用在小孩身上」。但小晴聽完後更是心寒，於是她馬上收拾行李回娘家，也跟老公提出離婚，「雖然才剛結婚4天就離婚，可能會成為大家茶餘飯後的話題，但她已經不想再面對這對虛偽的母子」。（編輯：許智超）