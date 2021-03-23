NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

電話推銷保險「狂講25分」！她嘆對方不肯放棄　網揭關鍵

編輯中心/綜合報導

2021-03-23 16:51:21

手機
▲網友抱怨接到推銷保險的電話，業務員一講就是25分鐘，讓她好無奈。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
接到業務打電話來推銷，你會選擇立刻掛斷，還是乖乖聽看看對方有什麼想說的呢？有位女網友抱怨，自己接到一通推銷保險的電話，雖然不斷重複「先不用」，但對方不肯放棄還是講了25分鐘之久，讓她無奈詢問「到底要怎麼強而有力又不失禮貌地拒絕才能讓對方放棄？」問題掀起討論，網友一面倒傳授四字箴言「直接掛斷！」
我是廣告 請繼續往下閱讀
有位網友在PTT發文表示，不小心接起一通沒顯示是誰的來電，結果是推銷保險的業務員，雖然原PO不斷強調「先不用」、「不用了」，但對方就是不肯放棄，糾纏了25分鐘才終於掛電話。
原PO不禁無奈詢問大家，「到底要怎麼強而有力又不失禮貌地拒絕才能讓對方放棄呢？」網友則紛紛留言回覆說，「為什麼不直接掛電話就好」、「以前我也是像你這樣，後來發現禮貌是制止不了他們之後，就只會說一句『我不用』也不管對方是不是還要說什麼就直接掛斷」、「直接掛掉，他們就是不值得體諒的工作」、「直接說不需要，掛電話就好了」、「直接掛掉，不要浪費你我時間」、「他們不能主動掛電話，你直說不需要然後掛電話就好了」。
▲有網友在網路上表示疑惑「LINE的搜尋功能該怎麼用？」沒想到就有神人抖出了超狂的6招。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲網友都認為接到推銷電話的最好應對方法就是直接掛斷。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
另有網友分享趣味經驗，「我朋友剛好是某保健食品電話推銷員，然後剛好某次她很閒，於是當她接到這種保險電話的時候就反推銷，結果被對方掛電話」。（編輯：倪浩軒）
關鍵字

NOW民調中心

哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？

哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

蘇揆打「全台第一針」，會不會讓你更安心去接種疫苗？

不會
7.69%92.31%
2021-03-22-2021-03-28

情侶之間可以互查手機嗎?

可以
不可以
38.34%61.66%
2021-03-17-2021-03-23

丹丹ＶＳ峮峮！在您心中您認為誰的人氣更高？

丹丹
峮峮
34.04%65.96%
2021-03-17-2021-03-23
即時
推薦閱讀