電話推銷保險「狂講25分」！她嘆對方不肯放棄 網揭關鍵
編輯中心/綜合報導
2021-03-23 16:51:21
接到業務打電話來推銷，你會選擇立刻掛斷，還是乖乖聽看看對方有什麼想說的呢？有位女網友抱怨，自己接到一通推銷保險的電話，雖然不斷重複「先不用」，但對方不肯放棄還是講了25分鐘之久，讓她無奈詢問「到底要怎麼強而有力又不失禮貌地拒絕才能讓對方放棄？」問題掀起討論，網友一面倒傳授四字箴言「直接掛斷！」
有位網友在PTT發文表示，不小心接起一通沒顯示是誰的來電，結果是推銷保險的業務員，雖然原PO不斷強調「先不用」、「不用了」，但對方就是不肯放棄，糾纏了25分鐘才終於掛電話。原PO不禁無奈詢問大家，「到底要怎麼強而有力又不失禮貌地拒絕才能讓對方放棄呢？」網友則紛紛留言回覆說，「為什麼不直接掛電話就好」、「以前我也是像你這樣，後來發現禮貌是制止不了他們之後，就只會說一句『我不用』也不管對方是不是還要說什麼就直接掛斷」、「直接掛掉，他們就是不值得體諒的工作」、「直接說不需要，掛電話就好了」、「直接掛掉，不要浪費你我時間」、「他們不能主動掛電話，你直說不需要然後掛電話就好了」。另有網友分享趣味經驗，「我朋友剛好是某保健食品電話推銷員，然後剛好某次她很閒，於是當她接到這種保險電話的時候就反推銷，結果被對方掛電話」。（編輯：倪浩軒）