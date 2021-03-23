麥當勞大麥克怎吃不會歪掉？老饕曝「超神手勢」：沒問題

連鎖速食店「麥當勞」不僅餐點多樣、出餐速度快，也會不定時推出新產品，是許多外食族常常光顧的店家之一，而其中最經典且人氣歷久不衰的「大麥克」漢堡，更是不少老饕必點的餐點，不過就有網友好奇，因為大麥克份量大，每次吃到一半都會分解歪掉，於是好奇發問「要怎麼拿才不會吃到歪掉」？

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該名網友在PTT以「大麥克要怎麼拿才不會吃到歪掉？」為題發文，表示他每次吃大麥克漢堡都會「分解歪掉」，「有時候吃到最底層麵包已經快沒了，上面兩層還剩一半麵包」。

▲一名網友在PTT以「大麥克要怎麼拿才不會吃到歪掉？」為題發文。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，引起熱議，「常常吃到歪掉+1，每次都有一邊的麵包吃到剩比較少」、「我都一層一層吃，搭配生菜沙拉的叉子」、「美式漢堡都是要先壓扁再吃」、「用雙手拿，拇指&小指放漢堡下面，其他三隻放漢堡上面」、「分層吃+1 肉留最後好爽」；另外，也有許多網友分享可以「用紙包著吃」，「紙包就可以了」、「紙包阿，有紙包著就減少漢堡位移的機會，我覺得紙包超方便的，不沾手又不用處理漢堡盒」、「紙包，乾淨又易吃」。

不過，也有一名網友專業回文分享，表示「超神手勢」是「用拇指和小指捏住麵包的底部，並用剩下的三根手指頭從頂部握住漢堡」，而他也分享自己用這個手勢吃漢堡的心得，「我自己試這作法幾年了，基本上沒問題，只是吃超過1/2會開始滑，不過這時可以轉過來用單手吃，沒太大問題」，文章一出，也被網友讚爆，紛紛表示「下次要試試」。（編輯：郭佩蓉）